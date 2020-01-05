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أخبار البلد

المصريون وراء جيشهم.. شاهد| وزير الدفاع يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد

الأحد 05/يناير/2020 - 06:37 م
صدى البلد
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محمد إبراهيم
قام الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى يرافقه الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة، بتقديم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد وذلك بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وأكد القائد العام أن مصر ستظل قوية بعطاء أبنائها ووحدة نسيجهم الوطنى فى مواجهة التهديدات والتحديات التى تهدد الأمن القومى المصرى على جميع الإتجاهات الإستراتيجية، وأشار إلى أن رجال القوات المسلحة يضعون أمن مصر وقدسية أراضيها فوق كل إعتبار مستعدين للتضحية والعطاء لمواجهة دعاة الهدم والتخريب التى حرمتها كافة الكتب السماوية وأنه يجب الانتباه إلى ما يحاك من مؤامرات لبعض القوى الإقليمية التى تهدف إلى النيل من مصر وقواتها المسلحة.

وأعرب القائد العام عن اعتزاز القوات المسلحة بالمواقف الوطنية لقداسة البابا تواضروس الثانى، داعيا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصر والمصريين بالأمن والاستقرار. 

وأكد قداسة البابا تواضروس الثانى على وقوف جميع المصريين بجميع طوائفهم إلى جوار جيشهم العظيم فى مواجهة العدائيات والتحديات التى تواجه الوطن وأن جميع المصريين على قلب رجل واحد لخدمة الوطن وحماية أمنه واستقراره، مقدمًا الشكر والتقدير لجهود رجال القوات المسلحة المشاركين فى تأمين الإحتفالات بأعياد الميلاد بجميع المحافظات.
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