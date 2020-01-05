اتحاد المحامين العرب يدعم جهود المملكة المغربية الدافعة إلى حل سلمي في قضية الصحراء المغربية

عقد المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، اليوم اجتماعا طارئا استجابة لدعوة نقابة المحامين بمصر لاستضافة اجتماع الأمانة العامة من أجل التشاور في القضايا العربية والتي مثلت خطرًا داهمًا على الأمة.





وشارك في الاجتماع أكثر من 44 عضوًا بالمكتب، وتحقق الحاضرون من اكتمال الانعقاد الصحيح للمكتب بزيادة عن 50% من أعضائه إعمالًا للمادتين 27، 28 ب من النظام الداخلي للاتحاد.





وأعلن المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب موقفه من القضية المغربية كالتالي:





_ أكد المكتب الدائم على موقفه الثابت الداعم لمغربية الصحراء ولجهود المملكة المغربية الدافعة إلى حل سلمي للنزاع المفتعل في الصحراء المغربية وذلك لمنح الإقليم حكما ذاتيا في إطار وحدة التراب المغربي والحفاظ على عروبته، وفي هذا الصدد يرفض المكتب الدائم كل أنواع التدخلات الأجنبية فى هذا الأمر.





- طالب المكتب الدائم بفتح الحدود المغربية الجزائرية والحفاظ على وحدة المصالح المشتركة ووحدة المصير بين الشعب العربي في الجزائر والمغرب.



