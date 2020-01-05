وزير الخارجية الأسبق : ما يحدث بليبيا تهديد للأمن القومي المصري..فيديو

أكد السفير محمد عرابي وزير الخارجية الاسبق أن مصر منذ عام 2011 تتابع بأهتمام واضح ودقيق لمتابعة الاوضاع فى ليبيا مؤكدة أن مصر لها حدود قوية مع ليبيا وعلى مصر أن ترى بدقة ماذا يجرى في هذا القطر الشقيق.



وأضاف وزير الخارجية الأسبق خلال وجوده ضيفا ببرنامج حديث المساء عبر فضائية mbc مصر أن ما يحدث في ليبيا الأن هو بمثابة تهديد للامن القومى المصرى.



وتابع السفير محمد عرابي أن ما يتم ترديده عبر مواقع التواصل الإجتماعي بأن الأمور قد تصل للحرب مؤكدا أن الأمور لن تصل إلى هذا الإطار على الإطلاق .



وأشار وزير الخارجية الأسبق أن مصر تتحرك في إطار وشرعية دولية قانونية فهي تدافع عن نفسها اذا حدث شئ يمس امنها القومي .



وقال وزير الخارجية الأسبق أن مصر استضافت عدة مرات حوار وطنى ليبى ولكن النتائج لم تكن مبشرة