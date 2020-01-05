اتحاد المحامين العرب يطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان التركي على سوريا

عقد المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، اليوم اجتماعا طارئا استجابة لدعوة نقابة المحامين بمصر لاستضافة اجتماع الأمانة العامة من أجل التشاور في القضايا العربية والتي مثلت خطرًا داهمًا على الأمة.



وشارك في الاجتماع أكثر من 44 عضوًا بالمكتب، وتحقق الحاضرون من اكتمال الانعقاد الصحيح للمكتب بزيادة عن 50% من أعضائه إعمالًا للمادتين 27، 28ب من النظام الداخلي للاتحاد.



وجاء في البيان الختامي مجموعة من البنود الخاصة بموقف اتحاد المحامين العرب من سوريا كالتالي :



1- أكد المكتب الدعم الدائم للجمهورية العربية السورية شعبًا وجيشًا وقيادة في دفاعهم المشروع عن الأرض وعن المصالح العليا والعامة في مواجهة العدوان والحرب القذرة التي فرضت على سورية، كما حيي المكتب الدائم الجيش العربي السورية وقيادته الذي انتصر على الإرهاب وأحبط وأفشل مشروع الشرق الأوسط الجديد.



2- أدان المكتب الدائم هذا العدوان وكل دولة أو جهة تدعم الإرهاب في سورية.



3- أكد المكتب الدائم وقوفه مع سورية في محاربتها للإرهاب والمنظمات الإرهابية بكافة أشكالها ومسمياتها.



4- أكد المكتب الدائم على وحدة الأراضي السورية وعروبة الجولان المحتل ولواء الإسكندرونة السليب.



5- جدد المكتب الدائم إدانته للعدوان التركي على سورية و طالب مجلس الأمن بإدانة العدوان التركي باعتباره جريمة دولية ومخالفة لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية ذات الصلة.



6- جدد المكتب الدائم مطالبته للجامعة العربية بإعادة مقعد سورية إليها لتمارس دورها الريادي في مجلس الجامعة.



7- أدان المكتب الدائم الحصار الاقتصادي المفروض على سورية.



8- أكد المكتب الدائم على دعمه لمشروع لإعادة الأعمار.



9- أكد المكتب الدائم على حرية وحق الشعب السوري في التنقل وفقًا للاتفاقيات العربية والدولية.