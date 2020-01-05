AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

اتحاد المحامين العرب يطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان التركي على سوريا

الأحد 05/يناير/2020 - 07:05 م
اجتماع اتحاد المحامين
اجتماع اتحاد المحامين العرب
Advertisements
حمادة خطاب
عقد المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، اليوم اجتماعا طارئا استجابة لدعوة نقابة المحامين بمصر لاستضافة اجتماع الأمانة العامة من أجل التشاور في القضايا العربية والتي مثلت خطرًا داهمًا على الأمة.

وشارك في الاجتماع أكثر من 44 عضوًا بالمكتب، وتحقق الحاضرون من اكتمال الانعقاد الصحيح للمكتب بزيادة عن 50% من أعضائه إعمالًا للمادتين 27، 28ب من النظام الداخلي للاتحاد.

وجاء في البيان الختامي مجموعة من البنود الخاصة بموقف اتحاد المحامين العرب من سوريا كالتالي :

1- أكد المكتب الدعم الدائم للجمهورية العربية السورية شعبًا وجيشًا وقيادة في دفاعهم المشروع عن الأرض وعن المصالح العليا والعامة في مواجهة العدوان والحرب القذرة التي فرضت على سورية، كما حيي المكتب الدائم الجيش العربي السورية وقيادته الذي انتصر على الإرهاب وأحبط وأفشل مشروع الشرق الأوسط الجديد.

2- أدان المكتب الدائم هذا العدوان وكل دولة أو جهة تدعم الإرهاب في سورية.

3- أكد المكتب الدائم وقوفه مع سورية في محاربتها للإرهاب والمنظمات الإرهابية بكافة أشكالها ومسمياتها.

4- أكد المكتب الدائم على وحدة الأراضي السورية وعروبة الجولان المحتل ولواء الإسكندرونة السليب.

5- جدد المكتب الدائم إدانته للعدوان التركي على سورية و طالب مجلس الأمن بإدانة العدوان التركي باعتباره جريمة دولية ومخالفة لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية ذات الصلة.

6- جدد المكتب الدائم مطالبته للجامعة العربية بإعادة مقعد سورية إليها لتمارس دورها الريادي في مجلس الجامعة.

7- أدان المكتب الدائم الحصار الاقتصادي المفروض على سورية.

8- أكد المكتب الدائم على دعمه لمشروع لإعادة الأعمار.

9- أكد المكتب الدائم على حرية وحق الشعب السوري في التنقل وفقًا للاتفاقيات العربية والدولية.
Advertisements

ترشيحاتنا

فوضى البلطجة والتجاوزات اللفظية.. ممدوح عباس يوجه رسالة لـ عمرو الجنايني

بعد غد.. البورصة والبنوك عطلة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد

بسبب زوج نانسي عجرم .. إليسا تشن هجوما عنيفا على متابعيها فى تويتر

عاجل | بشرى لجماهير الزمالك قبل مواجهة زيسكو| فرجاني ساسي يعود للفريق

المسمارى: هذا هو الرد الحاسم على أحلام المعتوه أردوغان فى الأراضى الليبية.. فيديو

إيران تعلن 80 مليون دولار مكافأة مقابل رأس ترامب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى ايه النهاردة .. ناجتس وسلطة مكرونة فرنسية وكريم كراميل

10 صور من أولى حلقات the Voice Kids بمشاركة نانسى عجرم

شاب متهور يطلق النار على خطيبته بعد أيام من طلب يدها.. تفاصيل