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أخبار العالم

فهد آل ثاني: نظام الحمدين يسعى لإفساد المجتمع القطري بعقائده

الأحد 05/يناير/2020 - 06:47 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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محمود نوفل
أكد شيخ فهد بن عبد الله آل أحمد آل ثاني، وهو من أفراد الأسرة الحاكمة في قطر أن نظام الحمدين الحاكم في قطر يسعى لإفساد المجتمع القطري بعقائده الفاسدة وقال "نظام فاسد ويريد إفساد مجتمع #قطر بعقائدهم الفاسدة".

وتعليقا علي زيارة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري لطهران لتقديم واجب العزاء في مقتل قاسم سليماني قال آل ثاني في تغريدة له عبر موقع التدوينات الصغيرة "تويتر": رايح يعزي في المجرم قطر حزينة حتى الثوب اللي لابسه اسود والعلم غيروه"، متسائلا "إلى أين أنت ذاهبة يا قطر"؟.

ويُشار إلى أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قد اجتمع مع وزير الشؤون الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، وذلك خلال زيارته لإيران.

وناقش الطرفان خلال الاجتماع آخر المستجدات على الساحة الإقليمية، لا سيما الأحداث الأخيرة في العراق، كما تناولا سبل التهدئة للحفاظ على الأمن الجماعي للمنطقة.
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