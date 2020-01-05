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أخبار البلد

ننشر القرارات التنظيمية لاتحاد المحامين العرب خلال اجتماعه الطارئ

الأحد 05/يناير/2020 - 07:01 م
سامح عاشور خلال اجتماع
سامح عاشور خلال اجتماع المحامين العرب
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حمادة خطاب
عقد المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، اليوم اجتماعا طارئا استجابة لدعوة نقابة المحامين بمصر لاستضافة اجتماع الأمانة العامة من أجل التشاور في القضايا العربية والتي مثلت خطرًا داهمًا على الأمة.

وجاءت أهم القرارات التنظيمية والمهنية الصادرة عن المكتب الدائم الطارئ، الذي انعقد بالقاهرة كالتالي :

أولًا: قرر المكتب الدائم بالإجماع إلغاء جميع القرارات الصادرة من السيد الأمين العام المتعلقة بتعيين وتكليف رؤساء ونواب ومدراء جميع اللجان المركزية للاتحاد وممثلي الاتحاد لدى المنظمات الإقليمية الدولية، وكذلك رؤساء ونواب ومديري مركزي الإعلام والتحكيم، وكافة القرارات المتعلقة بإدارة العمل اليومي المخالفة للنظام الأساسي الداخلي والمالي. 

ثانيًا: قرر المكتب الدائم تعليق عضوية جمعية المحامين والقانونيين بدولة الإمارات العربية المتحدة لحين استيفاء الشروط القانونية المقررة حسب أنظمة الانضمام لعضوية الاتحاد. 

ثالثًا: قرر المكتب الدائم تعليق عضوية جمعية المحامين بسلطنة عمان لحين استيفاء الشروط القانونية المقررة حسب أنظمة الانضمام لعضوية الاتحاد.

رابعًا: قرر المكتب الدائم بالإجماع عقد المكتب الدائم المقبل الدورة الأولى عام 2020 بضيافة نقابة المحامين بالرباط – المملكة المغربية بناء على طلب نقيب المحامين بالرباط في الفترة من 9-11 إبريل 2020 مع تفويض رئيس الاتحاد ونقيب محامي الرباط بأي تعديل قد يطرأ بزمان الانعقاد.

خامسًا: قرر المكتب الدائم تجديد انتخاب سيد حسين شعبانعلي رياض عضوًا منضما وأمينًا عامًا مساعدًا اعتبارًا من 3 يناير 2020 ولمدة أربعة سنوات تنتهي فى 2/1/2024. 

سادسًا: قرر المكتب الدائم منح عثمان الشريف نقيب المحامين بالسودان صفة الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب اعتبارًا من 3 يناير 2020.

سابعًا: مطالبة الأمانة العامة بتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المكتب الدائم الطارئ المنعقد بتاريخ 3 يناير 2020 .

ثامنا : وجه المكتب الدائم الطارئ الشكر إلى سامح عاشور رئيس اتحاد المحامين العرب ونقيب محامي مصر والسادة أعضاء نقابة المحامين بمصر على استضافة الاجتماع .
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