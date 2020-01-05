وزير الخارجية الأسبق : تركيا تحاول إعادة الإسلام السياسي للمنطقة العربية.. فيديو

أكد السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق أن تركيا تقوم باستغلال أي مشكلة تحدث في أي دولة سواء في منطقة الشرق الأوسط أو خارجها مؤكدا أن هذا لم يظهر إلا خلال السنوات القليلة الماضية.



وأضاف وزير الخارجية الأسبق خلال وجوده ضيفا ببرنامج حديث المساء عبر فضائية mbc مصر أن تركيا في عام 2011 كانت تتبع سياسة المشاكل مشيرا إلى أنه كان لا يوجد مشاكل مع اي دولة أما الأن تركيا تعاني من 0 سلام.



وتابع السفير محمد عرابي أن تركيا بالإضافة إلى أطماعها الكبيرة في النفط والغاز أن تركيا تحاول عودة الإسلام السياسي في مصر عن طريق التقرب من الحدود الجغرافية لها.



واشار السفير محمد عرابي أن تركيا تعتقد انها ستحاول إعادة الإسلام السياسي في المنطقة هي أهم ما تطمع إليه مؤكدا أن تركيا تحاول ذلك عن طريق النفاذ من خلال ثغرة ليبيا.



وقال وزير الخارجية الأسبق أن تركيا تحاول التخلص من مجموعات الإرهابيين الموجودة وتوجههم نحو ليبيا لكونها ملاذ أمن لجماعات إرهابية لفترة قادمة مشيرا إلى أن تركيا تعتبر دولة راعية للإرهاب.