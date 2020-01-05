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رياضة

ليفربول يتعادل سلبيًا مع إيفرتون فى الشوط الأول من كأس الإتحاد الإنجليزى

الأحد 05/يناير/2020 - 06:47 م
صدى البلد
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عمر سلامة
إنتهى الشوط الأول بين ليفربول و إيفرتون بالتعادل السلبى في اللقاء المقام خلال دور الـ 64 من كأس الاتحاد الإنجليزى على أرضية استاد أنفيلد.

بدأت المباراة بضغط من ليفربول لإحراز الهدف الأول و حسم المباراة مبكرًا إلا أن دفاعات إيفرتون وقفت كحائط صد منيع لهجمات الريدز.

وكانت أبرز مشاهد العشرين دقيقة الأولى سقوط لاعب ليفربول ميلنر و خروجه من المباراة بداعى الإصابة وإشراك ياسر العروسي بدلًا منه.

وجاءت أبرز هجمات الشوط الأول عندما أرسل سيجوردسون الكرة داخل منطقة الجزاء حولها كولجايت برأسية قوية من داخل المنطقة ولكن أدريان تصدى لها ببراعة.

و قام لاعبي إيفرتون بالعديد من التمريرات في محاولة لتهدئة المباراة وامتصاص حماس لاعبي ليفربول للخروج بالشوط الأول سلبيًا.

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