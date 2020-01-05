محافظ الإسكندرية يستمع إلى مطالب رابطة شباب أهل التحدي لتوفير الدعم لذوي القدرات الخاصة ..صور

استقبل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية اليوم، رجب جودة، مؤسس رابطة شباب أهل التحدي، التي تهدف إلى خدمة ذوي القدرات الخاصة وتوفير سبل الدعم اللازمة لهم.





وخلال اللقاء، استمع المحافظ إلى كافة مطالب مؤسس الرابطة والتي تلخصت في تأهيل المنشآت العامة والخاصة والشواطئ لخدمة ذوي القدرات الخاصة من خلال توفير طرق ممهدة ومنحدرات للكراسي المتحركة تسمح بسهولة سير ذوي القدرات الخاصة عليها، وتأهيل النوادي لاستقبالهم، وإتاحة خطوط أتوبيس مؤهلة داخل المدينة لتسهيل تنقلهم.



