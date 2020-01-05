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محافظات

محافظ الإسكندرية يستمع إلى مطالب رابطة شباب أهل التحدي لتوفير الدعم لذوي القدرات الخاصة ..صور

الأحد 05/يناير/2020 - 07:05 م
محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يستمع إلى مطالب رابطة شباب أهل التحدي
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أحمد عبد العزيز
استقبل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية اليوم، رجب جودة، مؤسس رابطة شباب أهل التحدي، التي تهدف إلى خدمة ذوي القدرات الخاصة وتوفير سبل الدعم اللازمة لهم.

وخلال اللقاء، استمع المحافظ إلى كافة مطالب مؤسس الرابطة والتي تلخصت في تأهيل المنشآت العامة والخاصة والشواطئ لخدمة ذوي القدرات الخاصة من خلال توفير طرق ممهدة ومنحدرات للكراسي المتحركة تسمح بسهولة سير ذوي القدرات الخاصة عليها، وتأهيل النوادي لاستقبالهم، وإتاحة خطوط أتوبيس مؤهلة داخل المدينة لتسهيل تنقلهم.

أكد المحافظ دعمه الكامل لشباب ذوي القدرات الخاصة مشيرًا إلى إنهم جزء لا يتجزأ من مجتمعنا وإن لهم دور بارز في المجتمع، وواجب علينا جميعا كمجتمع تسهيل مهمة ذوي القدرات الخاصة في الاندماج بالمجتمع وتمكينهم من التفاعل مع كافة نواحي الحياة.
محافظ الإسكندرية يستمع إلى مطالب رابطة شباب أهل التحدي لتوفير الدعم لذوي القدرات الخاصة ..صور
محافظ الإسكندرية يستمع إلى مطالب رابطة شباب أهل التحدي لتوفير الدعم لذوي القدرات الخاصة ..صور
محافظ الإسكندرية يستمع إلى مطالب رابطة شباب أهل التحدي لتوفير الدعم لذوي القدرات الخاصة ..صور
محافظ الإسكندرية يستمع إلى مطالب رابطة شباب أهل التحدي لتوفير الدعم لذوي القدرات الخاصة ..صور
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