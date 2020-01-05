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تعليم

"المسدي" مستشارا لرئيس جامعة طنطا للشئون الإدارية والحوكمة الإلكترونية

الأحد 05/يناير/2020 - 09:53 م
رئيس جامعة طنطا
رئيس جامعة طنطا
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أحمد على
أصدر الدكتور مجدي عبد الرؤوف سبع ، رئيس جامعة طنطا، اليوم ، قرارا بتكليف الدكتور عادل عبد المنعم المسدى الأستاذ بكلية التجارة بالجامعة مستشارًا لرئيس الجامعة للشؤون الإدارية والحوكمة الإلكترونية الي جانب عمله الأصلي.

جاء القرار عقب انعقاد المجلس الأعلي لكليات الجامعة بحضور عمداء الكليات وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

وقرر رئيس جامعة طنطا فى توجيهاته الي مساعديه بضرورة تفعيل قرار إلزام الطلاب والطالبات بالزي المحتشم وعدم ارتداء البناطيل المقطعة والملابس القصيرة حفاظا على المظهر الحضاري للحرم الجامعي .

كما باشر رئيس جامعة طنطا مهام عمل غرف العمليات والطوارئ ومتابعة نشاط امتحانات نصف العام مع منتصف شهر يناير الجاري .
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