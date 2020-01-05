وكيل تعليم الغربية يناقش استعدادات امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي .. صور

أجرى ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية اليوم اجتماعا موسعا مع مديري عموم المديرية، ومديري عموم الادارات، ومدير إدارة المتابعة بالمديرية، ومدير إدارة الامن بالمديرية، ومسئول الازمات والكوارث بالمديرية، ومدير التطوير التكنولوجي بالمديرية، وإدارة شئون الطلبة والامتحانات، ومدير التعليم الثانوى بالمديرية بطنطا.



وناقش الاجتماع الاستعداد لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، خلال الفصل الدراسي الأول 2019/2020 كما ناقش اهم النقاط التى تناولها الاجتماع الذي عقد أمس مع نائب وزير التربية والتعليم بديوان الوزارة.



من جانبه أعلن وكيل الوزارة عن تشكيل غرفة عمليات المديرية، برئاسة مدير المديرية، وعضوية كل من وكيل المديرية، ومدير عام التعليم العام، و الموجه العام، ومسئول التطوير التكنولوجي، والأمن، ويتم تشكيل نفس الغرفة في جميع الإدارات التعليمية.



وأكد أيضًا على سرية الامتحانات، وتفعيل القرار الجمهوري (101) لسنة 2015 الخاص بمنع الغش في جميع الامتحانات .



وأوضح أن امتحانات الصف الأول الثانوي ستكون كلها ورقية، وعلى جميع المدارس الخاصة إرسال خامات الامتحانات للمديرية لتتولى طباعة الامتحانات الخاصة بتلك المدارس، على أن تكون جميع الامتحانات لهذه المدارس نفس الامتحانات التي تطبق على المدارس الحكومية .



ونبه "حسن" إلى أن النماذج الاسترشادية الموجودة على موقع وزارة التربية والتعليم، ليست نماذج امتحانات، إنما هي للتدريب فقط، مشددًا على عدم مغادرة أي طالب المدرسة بدون تأدية الامتحان.



كما شدد على عدم الإفصاح أو الإعلان عن النتائج الخاصة بالصفين الأول والثاني الثانوي، إلا عن طريق الوزارة.



وأكد على جاهزية البنية التحتية بالمدارس للامتحانات من خلال الشبكة لإنجاز الامتحانات بصورة جيدة، وعلى المدارس الخاصة تقديم إقرار بجاهزيتها للامتحانات، و فى حال عدم الجاهزية للامتحانات على التابلت يتم الامتحان ورقيا، مع تقديم أسباب عدم الجاهزية للامتحانات.



وأضاف وكيل الوزارة انه تم تعديل موعد الامتحانات وأن يوم 20/1/2020 أجازة من الامتحانات بمناسبة عيد الغطاس وإعادة التنبيه بذلك علي الطلاب في اول يوم امتحانات مع التأكيد علي اعلان الجدول المعدل بجميع المدارس.



وشدد على ضرورة التأكيد على تواجد أخصائى التطوير منذ بدء الامتحانات على مستوى المديرية و الادارة والمدرسة، ويخصص بكل إدارة تعليمية مركز توزيع الاسئلة ومركز التصحيح الورقى، والتأكيد على ألا تقوم أي مدرسة بالتصحيح الخاص بها، والتصحيح يكون على مستوى الإدارة التعليمية، ويشمل المدارس الخاصة الموجودة داخل الإدارة.



وأكد أيضًا أن الامتحان Open Book ومسموح بالكتاب المدرسى فقط وغير مسموح باصطحاب أوراق أخرى أو مذكرات مع الطلاب.



وتناول خلال الاجتماع التنبيه على الإحصاء والتعليم الثانوى بالاستجابة لرغبة ابنائنا الطلاب فى تغيير الشعبة للصف الثانى الثانوى من علمى إلى أدبى حسب ما تم ارساله من إدارة الاحصاء والموقع متاح للتحويل وتصحيح الاخطاء حتى اليوم 5/1/2020.



من ناحية أخرى نبه على تسليم أجهزة التابلت من الموجود فى المخازن لعام 2018 للطلاب الوافدين من الخارج، والراسبين فى الصف الثانى الثانوى فقط لكى يتوافق مع الـsystem وان تابلت الصف الاول يختلف عن تابلت الصف الثانى الثانوى ، وتابلت 2018 لا يسلم لطلاب الصف الأول الثانوي.



وأكد وكيل الوزارة أنه سيتم إعادة صياغة لائحة الانضباط المدرسى لحفظ كرامة المعلم، وستناقش على موقع الوزارة مع مديرى المديريات.



وأضاف أن المدارس غير الجاهزة لأداء الامتحان الالكتروني، يتم امتحان طلابها ورقيًا بشرط إبداء الأسباب، موضحا أن قرار أداء الامتحان ورقيا يصدر من مدير الادارة التعليمية ويخطر مدير المديرية، ويتم إبلاغ الوزارة بذلك، ولا يتم اللجوء للامتحان الورقي الا في حالات الضرورة القصوى.



وشدد على ضرورة قيام جميع طلاب الصف الثاني الثانوي بتحديث التابلت قبل الامتحان، لوجود طلاب خارج المنظومة، ويتم ذلك تحت إشراف التطوير التكنولوجي، وينبه أيضا على المدارس بتحديث الأندرويد، وعند حدوث أي مشكلة لأي طالب في التابلت الخاص به، يمكن أن يؤدي الامتحان على تابلت معلم من المدرسة.



كما شدد على ضرورة وجود System بالمدارس، وفي حالة عطل تابلت الطالب أثناء الامتحان، يتم عمل تقرير محضر داخل اللجنة، موقع من 2 ملاحظين وأخصائي التطوير، لحفظ حق الطالب، ويتم تجهيز كشف حضور للطلاب الحاضرين، وتحرر استمارة غياب لأي طالب غير موجود باللجنة، لوجود طلاب تؤدي الامتحان خارج أسوار المدرسة.



واختتم وكيل الوزارة الاجتماع بالتأكيد على رئيس اللجنة، أو مدير المدرسة بضرورة إرسال تقرير يومي بالأحداث التي تمت داخل لجنته إلى غرفة عمليات الإدارة، ومنها لغرفة عمليات المديرية.