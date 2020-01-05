AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

تحركات برلمانية لمقاطعة المنتجات التركية والسياحة.. نواب: هدف أردوغان استنزاف ثروات المنطقة العربية ولابد من الرد بكل السبل المتاحة

الأحد 05/يناير/2020 - 08:30 م
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
حسن رضوان
دفاع النواب تطالب بزيادة الإنتاج لوقف التعامل التجاري مع تركيا
حزب المؤتمر يدشن مبادرة لمقاطعة المنتجات والسياحة التركية
برلماني يتوجه للحكومة بسؤال: لماذا لا نقاطع المنتجات التركية؟
خارجية البرلمان: التدخل العسكري الأجنبي في ليبيا يهدد الأمن القومي العربي

تقدم النائب إسماعيل نصر الدين، بسؤال لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التجارة والصناعة، بشأن مقاطعة المنتجات التركية، كرد على التجاوزات السافرة من قبل الحكومة التركية فى المنطقة، ومحاولاتها نهب ثروات الشرق الأوسط، ونشر الفوضى وزعزعة الاستقرار في المنطقة.

وأوضح عضو مجلس النواب في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن مثل هذا القرار سيكون له أثر على الاقتصاد التركى الذى يعانى فى السنوات الأخيرة بعدما تسبب الرئيس التركى أردوغان من تدهور كبير فى الاقتصاد التركى انعكس على حياة المواطنين بشكل ملحوظ، وما يقوم به هذا الديكتاتور العثمانى يحاول أن يستنزف ثروات المنطقة لصالحه، ولهذا لا بد أن يكون الرد على على "المعتوه" بكل السبل المتاحة.

وأكد عضو مجلس النواب، أن السوق المصرية ليست بمعزل عما يحدث في تركيا إذ تداوي الأخيرة جروحها الاقتصادية على حساب الصناعة الوطنية المصرية، بإغراقها بالمنتجات التركية دون جمارك، بجانب الاتفاقية التجارية الموقعة معها التي بمقتضاها تدخل واردتها لمصر دون جمارك.

وأشار إلى أنه ليس من الحكمة السكوت عن ذلك خاصة من دولة تضر الأمن القومي المصري، دون سداد ضرائب أو رسوم، حيث تريد تركيا زيادة صادراتها إلى مصر لإنقاذ اقتصادها، مما أغرق مصر بسلع يقل سعرها عن منتجاتها بنسبة 25%".

كما طالب يحيى كدواني عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بمجلس النواب، بضرورة تكثيف الجهود من جانب الحكومة لزيادة الإنتاج وخصوصًا في المنتجات التي تستوردها مصر من تركيا، بهدف وقف استيراد جميع المنتجات التي تستوردها مصر من تركيا نهائيًا بعد موافقة الحكومة والبرلمان التركي على إرسال قوات إلى ليبيا.

وقال "كدواني" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هدف أردوغان الاول هو تهديد الأمن القومي المصري والاستيلاء على ممتلكات الدول العربية فهو يتخذ الاسلام ستار له لضرب الاسلام والمسلمين والاسلام بريئ من هذه الانتهاكات التي يقوم بها.

وأكد عضو لجنة الدفاع والامن القومي بالبرلمان، أن هناك مؤامرة كبرى ضد المنطقة العربية فهناك مؤشرات تدل على أن هناك مخطط يستهدف زعزعة كيان العرب والاستيلاء على مايملكونه ولابد أن تستيقظ جميع الدول العربية.

وفي السياق ذاته، دشن حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب مبادرته لمقاطعة المنتجات والسياحة التركية ردا على ممارسات النطام التركى الإرهابى ممثلا فى نظام سلطان الدم والإرهاب رجب طيب أردوغان ضد ليبيا.

وقال جهاد سيف نائب رئيس الحزب والمتحدث الرسمى باسم حزب المؤتمر إن المبادرة تهدف إلى دعوة الشعب المصري بكافة فئاته للاصطفاف خلف الدولة المصرية ومؤسساتها لحماية الأمن القومي المصري في العمق الليبي وإيمانا منا بدورنا مع أشقائنا الليبيين في حربنا في مكافحة الإرهاب وحماية شعوب المنطقة.

وطالب سيف المواطنين بكافة فئاتهم من نقابات واتحادات وشركات ومستهلكين بالتوقف الفوري عن شراء كافة السلع التركية ومقاطعة كافة المعاملات التجارية وإلغاء كافة الرحلات السياحية الي تركيا وعدم التعامل مع أي من الشركات والمصانع تركية التي تعمل بالسوق المصري.

وقال "سيف" فى تصريحات للصحفيين عقب اتخاذ حزب المؤتمر قرار تدشين هذه الحملة إننا نطالب الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء باتخاذ ما يراه مناسبا من قرارات من شأنها التسهيل علي المواطنين في استبدال المنتج التركي بمنتجات أخرى وعلي رأسها المنتج المصري بما لا يخل باحتياجات وأولويات المواطنين، مناشدا جميع الدول العربية اتخاذ قرارات مماثلة لمقاطعة المنتجات والسلع التركية ومنها على سبيل المثال حديد التسليح، والأسمنت، والكيماويات، والمنسوجات، والسيارات، والسلع الكهربائية، بينما تشمل الواردات التركية من مصر سلع مثل السماد، والرمال، والكيماويات، والملابس الجاهزة، والملح، والبولي إثلين إضافة إلغاء جميع الرحلات المصرية السياحية إلى تركيا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول تعليق من دفاع البرلمان على توقيع أردوغان مذكرة التدخل العسكري فى ليبيا

ردا على حماقات أردوغان | البرلمان: مصر لن تسمح باستغلال ليبيا لـ الإضرار بأمنها القومي

البرلمان يحذر من تداعيات الموقف.. أردوغان يوقع مذكرة التدخل العسكري في ليبيا.. دفاع النواب: تهديد للأمن القومي.. ومصر لن تقف مكتوفة الأيدي

البرلمان التركي يوافق على إرسال قوات إلى ليبيا.. وخارجية النواب تطالب بتفويض القيادة السياسية لمواجهة التهديدات بشكل سريع.. ويؤكدون: ضرورة تشكيل لوبي عربي للتصدي لأطماع اردوغان العثمانية

اخبار البرلمان| النواب يطالبون بجلسة عاجلة للتصدي لتهديدات اردوغان.. وتفاصيل عن الزيادة السنوية في المعاش مع بدء تطبيق القانون الجديد

ادعم المصري.. حزب المؤتمر يدعو الشعب لمقاطعة المنتجات التركية.. فيديو

ترشيحاتنا

بعد اقتحام منزلها وقتل السارق | رسالة مؤثرة من أحمد موسى إلى نانسي عجرم

هددني بقتل بناتي.. زوج نانسي عجرم يكشف تفاصيل سرقة المنزل وقتل اللص.. القصة كاملة

طوفان الكرامة.. المسماري: ليبيا لن تتهاون في الأخذ بثأر طلاب بنغازي .. فيديو

حكم قيام الليل بعد صلاة العشاء.. الإفتاء تجيب.. فيديو

عدد الأسئلة وأنواعها.. ننشر التصور النهائي لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

القصة الكاملة لاقتحام منزل نانسي عجرم .. أول صور وفيديو لمقتل اللص.. والموقف القانونى لزوجها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حبا وعرفانا لـ "أم الدنيا".. حاكم الشارقة يهدي مصر 425 قطعة أثرية نادرة

هنتعشى ايه النهاردة .. ناجتس وسلطة مكرونة فرنسية وكريم كراميل

10 صور من أولى حلقات the Voice Kids بمشاركة نانسى عجرم