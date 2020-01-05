تحركات برلمانية لمقاطعة المنتجات التركية والسياحة.. نواب: هدف أردوغان استنزاف ثروات المنطقة العربية ولابد من الرد بكل السبل المتاحة

دفاع النواب تطالب بزيادة الإنتاج لوقف التعامل التجاري مع تركيا

حزب المؤتمر يدشن مبادرة لمقاطعة المنتجات والسياحة التركية برلماني يتوجه للحكومة بسؤال: لماذا لا نقاطع المنتجات التركية؟ خارجية البرلمان: التدخل العسكري الأجنبي في ليبيا يهدد الأمن القومي العربي





تقدم النائب إسماعيل نصر الدين، بسؤال لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التجارة والصناعة، بشأن مقاطعة المنتجات التركية، كرد على التجاوزات السافرة من قبل الحكومة التركية فى المنطقة، ومحاولاتها نهب ثروات الشرق الأوسط، ونشر الفوضى وزعزعة الاستقرار في المنطقة.





وأوضح عضو مجلس النواب في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن مثل هذا القرار سيكون له أثر على الاقتصاد التركى الذى يعانى فى السنوات الأخيرة بعدما تسبب الرئيس التركى أردوغان من تدهور كبير فى الاقتصاد التركى انعكس على حياة المواطنين بشكل ملحوظ، وما يقوم به هذا الديكتاتور العثمانى يحاول أن يستنزف ثروات المنطقة لصالحه، ولهذا لا بد أن يكون الرد على على "المعتوه" بكل السبل المتاحة.





وأكد عضو مجلس النواب، أن السوق المصرية ليست بمعزل عما يحدث في تركيا إذ تداوي الأخيرة جروحها الاقتصادية على حساب الصناعة الوطنية المصرية، بإغراقها بالمنتجات التركية دون جمارك، بجانب الاتفاقية التجارية الموقعة معها التي بمقتضاها تدخل واردتها لمصر دون جمارك.





وأشار إلى أنه ليس من الحكمة السكوت عن ذلك خاصة من دولة تضر الأمن القومي المصري، دون سداد ضرائب أو رسوم، حيث تريد تركيا زيادة صادراتها إلى مصر لإنقاذ اقتصادها، مما أغرق مصر بسلع يقل سعرها عن منتجاتها بنسبة 25%".





كما طالب يحيى كدواني عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بمجلس النواب، بضرورة تكثيف الجهود من جانب الحكومة لزيادة الإنتاج وخصوصًا في المنتجات التي تستوردها مصر من تركيا، بهدف وقف استيراد جميع المنتجات التي تستوردها مصر من تركيا نهائيًا بعد موافقة الحكومة والبرلمان التركي على إرسال قوات إلى ليبيا.





وقال "كدواني" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هدف أردوغان الاول هو تهديد الأمن القومي المصري والاستيلاء على ممتلكات الدول العربية فهو يتخذ الاسلام ستار له لضرب الاسلام والمسلمين والاسلام بريئ من هذه الانتهاكات التي يقوم بها.





وأكد عضو لجنة الدفاع والامن القومي بالبرلمان، أن هناك مؤامرة كبرى ضد المنطقة العربية فهناك مؤشرات تدل على أن هناك مخطط يستهدف زعزعة كيان العرب والاستيلاء على مايملكونه ولابد أن تستيقظ جميع الدول العربية.





وفي السياق ذاته، دشن حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب مبادرته لمقاطعة المنتجات والسياحة التركية ردا على ممارسات النطام التركى الإرهابى ممثلا فى نظام سلطان الدم والإرهاب رجب طيب أردوغان ضد ليبيا.





وقال جهاد سيف نائب رئيس الحزب والمتحدث الرسمى باسم حزب المؤتمر إن المبادرة تهدف إلى دعوة الشعب المصري بكافة فئاته للاصطفاف خلف الدولة المصرية ومؤسساتها لحماية الأمن القومي المصري في العمق الليبي وإيمانا منا بدورنا مع أشقائنا الليبيين في حربنا في مكافحة الإرهاب وحماية شعوب المنطقة.





وطالب سيف المواطنين بكافة فئاتهم من نقابات واتحادات وشركات ومستهلكين بالتوقف الفوري عن شراء كافة السلع التركية ومقاطعة كافة المعاملات التجارية وإلغاء كافة الرحلات السياحية الي تركيا وعدم التعامل مع أي من الشركات والمصانع تركية التي تعمل بالسوق المصري.



