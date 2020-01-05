AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

نائب محافظ الوادي الجديد تبحث آليات تنفيذ مشروع إنتاج الحرير بالمحافظة

الأحد 05/يناير/2020 - 08:18 م
نائب محافظ الوادى
نائب محافظ الوادى الجديد تبحث آليات تنفيذ مشروع إنتاج الحرير
Advertisements
منصور ابوالعلمين
التقت حنان مجدي نائب محافظ الوادى الجديد اليوم الدكتور أسامة غازي الخبير فى مجال إنتاج الحرير وذلك لبحث تنفيذ مشروع إنتاج الحرير بالمحافظة وذلك بناء على توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم.

وأكدت أنه تم الاتفاق على إعداد دراسة جدوى متكاملة عن المشروع لبدء تنفيذ نموذج بكل مركز على مساحة ٥٠ فدان لزراعة أشجار التوت وإنشاء حاضنة لتربية دودة القز.

وأكدت أن هذه الدراسات ،تمهيداَ لزراعة المساحة المستهدفة والمقرر لها ٥٠٠ فدان وبعد نجاح التجربة سيتم تعميمها في باقي مراكز المحافظة .

وأشارت نائب المحافظ إلي أن هذا المشروع سيتيح العديد من فرص العمل للشباب وللأسر الأكثر احتياجا بكل مركز من خلال إمكانية تشغيلهم بمراحل الإنتاج المختلفة، فضلًا عن العائد المادي المرتفع لمثل هذه المشروعات الفريدة.

يأتي ذلك ضمن الجهود المبذولة لإدخال الزراعات الغير تقليدية للمحافظة والاعتماد عليها في المستقبل القريب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القرية النموذجية .. مشروع جديد علي ارض الوادى الجديد لتوفير فرص عمل لابناء المحافظة

حياة كريمة .. توزيع 120 فدانا علي أهالي الأربعين في الوادى الجديد

محافظ الوادي الجديد: توصيل الكهرباء لاستصلاح وزراعة 200 فدان بالمحافظة

رئيس الوزراء يفاجئ نواب الوادى الجديد بدعم مشروع دودة القز.. مدبولى: الحكومة تعمل وفق فقه الأولويات في تنفيذ المشروعات

رئيس الوزراء: الحكومة تعمل وفق "فقه الأولويات" في تنفيذها للمشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظات .. مستعدون لدعم مزارع تربية دودة القز أملا في تقليل واردات الحرير

2019 سنة الخير على الوادي الجديد.. مشروعات قومية عملاقة تزين المحافظة وتدشين أكبر شبكة طرق عرضية

ترشيحاتنا

طوفان الكرامة.. المسماري: ليبيا لن تتهاون في الأخذ بثأر طلاب بنغازي .. فيديو

مدرب الزمالك يتوجه لـ إبراهيم نور الدين بعد مباراة طنطا.. اعرف السبب

حسن نصر الله: مقتل سليماني بداية تاريخ جديد ومرحلة جديدة في المنطقة

10 صور من أولى حلقات the Voice Kids بمشاركة نانسى عجرم

كأس الاتحاد الإنجليزي| ليفربول يفوز على إيفرتون 1-0 .. فيديو

هل يجوز إهداء ثواب الصيام للميت؟.. الإفتاء تجيب.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى ايه النهاردة .. ناجتس وسلطة مكرونة فرنسية وكريم كراميل

10 صور من أولى حلقات the Voice Kids بمشاركة نانسى عجرم

شاب متهور يطلق النار على خطيبته بعد أيام من طلب يدها.. تفاصيل