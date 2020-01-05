نائب محافظ الوادي الجديد تبحث آليات تنفيذ مشروع إنتاج الحرير بالمحافظة

التقت حنان مجدي نائب محافظ الوادى الجديد اليوم الدكتور أسامة غازي الخبير فى مجال إنتاج الحرير وذلك لبحث تنفيذ مشروع إنتاج الحرير بالمحافظة وذلك بناء على توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم.



وأكدت أنه تم الاتفاق على إعداد دراسة جدوى متكاملة عن المشروع لبدء تنفيذ نموذج بكل مركز على مساحة ٥٠ فدان لزراعة أشجار التوت وإنشاء حاضنة لتربية دودة القز.



وأكدت أن هذه الدراسات ،تمهيداَ لزراعة المساحة المستهدفة والمقرر لها ٥٠٠ فدان وبعد نجاح التجربة سيتم تعميمها في باقي مراكز المحافظة .



وأشارت نائب المحافظ إلي أن هذا المشروع سيتيح العديد من فرص العمل للشباب وللأسر الأكثر احتياجا بكل مركز من خلال إمكانية تشغيلهم بمراحل الإنتاج المختلفة، فضلًا عن العائد المادي المرتفع لمثل هذه المشروعات الفريدة.



يأتي ذلك ضمن الجهود المبذولة لإدخال الزراعات الغير تقليدية للمحافظة والاعتماد عليها في المستقبل القريب.

