ضبط 3 دراجات نارية مُبلغ بسرقتها في حملة أمنية بقنا

شنت مديرية أمن قنا حملة أمنية، بإشراف اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، في إطار خطتها لتوسيع دائرة الاشتباك السياسي والجنائي لمنع الجريمة، وتمكنت خلالها من ضبط ٣ دراجات نارية مبلغ بسرقتها من أماكن مختلفة.



تمكنت الحملة من ضبط سلامه. ب. أ ٢٦ سنة عامل"مقيم بفاو غرب" أثناء قيادته دراجة نارية بدون لوحات، ورخصة مخالفة، و بالفحص تبين أنه مبلغ بسرقتها في المحضر رقم ٢٢٠٧ جنح مركز الوقف.



كما تمكنت الحملة من ضبط محمد. م. م"مقيم بفاو غرب" أثناء قيادته دراجة نارية بدون لوحات، ومبلغ بسرقتها في المحضر رقم ٩٧ جنح مركز قنا.



وتم ضبط محمد. ف. ع ٢٤ سنة، عامل"مقيم أبودياب غرب" ، أثناء قيادته دراجة نارية بدون لوحات، ومبلغ بسرقتها في المحضر رقم ٩٨٩ جنح قنا.



تم التحفظ على المتهمين و المضبوطات وتحرر عن ذلك محاضر " ٣٨، ٤٦، ٤٧" و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

