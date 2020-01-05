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حوادث

بسبب استنشاقهم الغاز.. إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة بحالة اختناق

الأحد 05/يناير/2020 - 08:25 م
اصابة 3 اشخاص من
اصابة 3 اشخاص من أسرة واحدة بحالة اختناق
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جمالات الدمنهوري
أصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة بقرية الدراوية بمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة بحالة اختناق نتيجة استنشاقهم غازا بالمنزل وتم نقل المصابين للمستشفى المركزى لاتخاذ العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة أبو حمص يفيد بوصول كل من:"محمدعوض سالم 62 سنة, ونعناعة جمعه زيد 60 سنه, وصباح احمدصالح 29 سنة جميعهم مقيمون بقرية الدراوية بدائرة المركز للمستشفى المركزى مصابين بحالة اختناق.

وبالانتقال للمعاينة والفحص تبين إصابة المشار إليه بحالة اختناق إثر استنشاقهم غازا بداخل منزلهم وتم عمل الإسعافات الأولية لهم واتخاذ الإجراءات اللازمة للعلاج.. وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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