بعد تسمم عائلة بـ أكلمها | تعرف على أعراض تسمم اليوسفي وأسبابه.

أصيب اليوم، عامل وزوجته وأطفالهما الأربعة بحالة إعياء شديد وقيء "تسمم غذائى"، عقب تناولهم فاكهة «يوسفى» بمنزلهم بدائرة مركز البلينا، وتم احتجازهم بالمستشفى، وتقديم الإسعافات اللازمة لهم، وبسؤال المصابين قرروا حدوث إصابتهم عقب تناولهم فاكهة "يوسفي".



المبيدات الحشرية.

ويلجأ المزارعون لرش محصولهم بالكثير من المبيدات الحشرية للتخلص من الآفات الضارة وكذلك للحصول على ثمار جيدة، يتلهف التجار عليها ومن ثم المستهلكين، وهو ما يسبب اضرار صحية خطيرة، قد تصل للتسمم.



اسباب التسمم

وهو ما أكدت عليه الدكتورة لبنى عبدالعزيز، استشاري التغذية أن الفواكه والخضروات، تحتوي على المبيدات الحشرية ولكن بنسب مختلفة، وبالأخص الفاكهة التي لها قشرة خارجية، وهو ما يجعل الناس لا تهتم بغسلها، يؤدي للكثير من المخاطر، ويتسبب تناولها الكثير من المشكلات الصحية والتي تصل إلى التسمم.



نصائح هامة

لابد من القيام بغسيل الثمار بشكل متقن، للتخلص من الطين والاتربة والمبيدات، كما أنه لابد من اختيار الثمار الجيدة، لأنه من الممكن ان تكون المبيدات بداخل الثمرة نفسها وليس القشرة، وتعتبر الفاكهة والخضروات الموطن المثالي لبكتيريا الليستريا و التى تعيش فى الخضراوات والفواكه الطازجة.. حسبما توضح إستشاري التغذية.



أعراض التسمم

وحول أعراض التسمم بالمبيدات، اوضحت "عبدالعزيز"، أن ابرز أعراض الاصابة بتسمم الفاكهة، هي الاسهال، القئ، آلام المعدة، إرتفاع درجة الحرارة، تشنجات، ورعشة في الجسم، ويتم العلاج عقب ظهور تلك الاعراض، من خلال غسيل المعدة ، والراحة والتغذية بالطعام الصحي.



طريقة التنظيف

وطالبت إستشاري التغذية، بضرورة التنظيف، اما من خلال قماشه رطبة، أو استعمال فرشاة ناعمة للتنظيف لإزالة الوسخ، والترسبات، او بفرك الخضروات والفواكه جيدًا تحت الماء للتأكد من التخلص التام من الميكروبات والبكتيريا المسببة للأمراض، وينطبق الامر علي كافة الفواكة والخضروات ذات القشرة، مثل الموز والاناناس والبطيخ والبطاطس واليوسفي والبرتقال، ولابد من غسل القشرة قبل التقطيع والاكل.



طرق آخري

وكشفت "من الممكن أستعمال الخل أو الليمون فى غسل الخضروات والفواكه، او المحلول الملحي للشطف الجيد، للتخلص التام من التلوث الكيماوي والمبيدات والهرمونات".



فوائد اليوسفي

كما اوضحت خبيرة التغذية، ان فاكهة اليوسفي من الفواكه الشتوية، التي تحوي فيتامين "أ"، ويمنح الجسم والبشرة النظارة، لما يحتويه من مضادات الاكسدة، ويمد الجسم بعنصر الحديد، وأيضا فيتامين ب 12، ويكبح الشهية ويقلل منها، حيث يدخل في الكثير من أنظمة إنقاص الوزن، كما يقوي جهاز المناعة فيصبح قادرًا على التصدي للفيروسات المسببة للأمراض كالإنفلونزا.



حجم المبيدات

وخلال تقرير رسمي تابع لوزارة الزراعة، إجمالي عدد المركبات المسجلة في مصر بناءً على الاسم العام يبلغ 273 مبيد، وعدد المستحضرات التجارية 1586 مبيد، ويصل حجم الإنفاق على المبيدات مقارنة بمستلزمات الإنتاج الزراعي في مصر حوالي 6% بتكلفة قدرها 60 جنيه للفدان



وأوضح التقرير، أن تكاليف المبيدات المستخدمة في الإنتاج الزراعي تبلغ حوالي 2 مليار جنيه مصري، وبلغ حوالي 10 آلاف طن مادة فعالة 2016. ويقترب إنتاج مصرمن اليوسفي حاجز المليون طنا، بينما لا تصدر سوي 70 ألف طن سنويا.

