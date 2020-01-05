"لأعلى سعر" يناقش مشاكل الحياة الزوجية

ينطلق مسلسل "لأعلى سعر" بداية من الغد في تمام السادسة مساء، حول العلاقات المُتشابكة بين الأزواج والزوجات بعد سنوات من الارتباط، تدور أحداث المُسلسل الاجتماعي المُثير للجدل "لأعلى سعر" الذي تعرضه قناة MBC مصر.





وتدور أحداث مُسلسل "لأعلى سعر" الذي يجمع النجمة نيللي كريم "جميلة" راقصة الباليه الشهيرة التي تخلّت عن عملها ومستقبلها من أجل زوجها طبيب التجميل الشهير الفنان أحمد فهمي "هشام"، والذي يقع في حب صديقتها الفنانة زينة "ليلى" والتي تستغل الفرصة وتدفعه للزواج منها، وتدور حرب غير شريفة بين الزوجتين باستغلال المال من أجل شراء بعض ضعاف النفوس لاقتناص حضانة الابنة عائشة مع تطور وتصاعد الأحداث اليومية.





ويكشف المُسلسل الكثير من خبايا النفس البشرية وما بها من متناقضات وتغيرات تحدث في المواقف المُختلفة.



