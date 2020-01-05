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فن

فيلم الفلوس لـ تامر حسني يستمر في صدارة شباك التذاكر المصري

الأحد 05/يناير/2020 - 08:10 م
صدى البلد
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نبيل العدوى
حقق فيلم "الفلوس" للنجم تامر حسنى إيرادات أمس قدرت بحوالى بمليون جنيها، ليستمر فى صدارة شباك التذاكر المصرى لهذا الموسم.

"الفلوس" قصة تامر حسني، سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، إخراج سعيد الماروق، بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، محمد سلام، ويشارك فيه عدد من النجوم كضيوف شرف "مي عز الدين وأحمد السقا".


وتدور أحداث العمل حول سيف، نصّاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

وحققت أغنية "حلو المكان" لـ تامر حسني، 18 مليون مشاهدة، بعد طرحها عبر القناة الرسمية الخاصة به على "يوتيوب" في 20 ديسمبر الماضي.
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