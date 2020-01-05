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تكنولوجيا

مفاجأة.. نوكيا تعيد طرح Nokia 8800 قبل نهاية يناير الحالي

الأحد 05/يناير/2020 - 10:01 م
صدى البلد
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كريم جمال
بعد نجاح تقديم علامة نوكيا العريقة للعديد من إصداراتها الشهيرة من جديد مثل 3300 الأيقونى، الذى أعادت تقديمه من جديد وحصدت مبيعات ضخمة لتعلق الملايين بالنسخة القديمة منه.

تستعد "نوكيا" لإعادة الكرة من جديد بطرح النسخة المجددة من Nokia 8800 قبل نهاية شهر يناير الجارى، ولكنها لم تفصح عن كل التفاصيل البعد، واكتفت فقط بتسريب الأمر لعشاقها.

وبحسب جى إسم إم آرينا التقنى، كشفت مصادر من داخل HMD المسؤولة عن علامة نوكيا، أن المارد الفنلندى يفكر فى إعادة طرح الأيقونة Nokia 8800 من جديد، مع شكل مقارب له بتصميم جديد ومواصفات مختلفة.

ومن المتوقع أن يتم الكشف عن النسخة الجديدة من Nokia 8800 فى 25 يناير الجارى، بينما لم يتم ذكر أى تفاصيل عن نظام التشغيل سواء كان أندرويد، أو هاتف تقليدى.

يذكر أنه هناك إتجاه عالمى لإعادة تقديم الإصدارات الشهيرة الناجحة من جديد، ولكن بمواصفات الوقت الحالى لتنافس بقوة ضمن فئة الـ Flagship المميزة.
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