اللاعيبة مكنتش مصدقة بالتقدم 2-1 | أول تعليق من مدرب طنطا بعد الخسارة من الزمالك

علق أيمن المزين المدير الفني لنادي طنطا على خسارة فريقه أمام الزمالك فى الوقت القاتل منذ قليل فى الجولة الـ12 ، ضمن منافسات الدوري المصري .



وقال المزين ، فى تصريحات صحفية بعد المباراة ، ان لاعبي الفريق يعانون من غياب الثقة والتي خسرتنا المباراة اليوم أمام الزمالك .



وشدد المزين ، على ان اللاعبين لم يصدقوا انهم متفوقين علي فريق الزمالك بهدفين مقابل هدف ، متابعا ، كنا نستطيع تجاوز الزمالك في المباراة لو استمر الأداء بنفس المستوى، لكن في أوقات من المباراة حدث خطأ في التمركز وهذا ما أثر علينا سلبيا.





واختتم، ان قبل 4 دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة كنا متقدمين والتعادل جاء في وقت سيئ للغاية بالنسبة لنا، ثم أتت الخسارة في الوقت الضائع .