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رياضة

اللاعيبة مكنتش مصدقة بالتقدم 2-1 | أول تعليق من مدرب طنطا بعد الخسارة من الزمالك

الأحد 05/يناير/2020 - 08:24 م
جانب من لقاء اليوم
جانب من لقاء اليوم
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حسن العمدة
علق أيمن المزين المدير الفني لنادي طنطا على خسارة فريقه أمام الزمالك فى الوقت القاتل منذ قليل فى الجولة الـ12 ، ضمن منافسات الدوري المصري .

وقال المزين ، فى تصريحات صحفية بعد المباراة ، ان لاعبي الفريق يعانون من غياب الثقة والتي خسرتنا المباراة اليوم أمام الزمالك .

وشدد المزين ، على ان اللاعبين لم يصدقوا انهم متفوقين علي فريق الزمالك بهدفين مقابل هدف ، متابعا ، كنا نستطيع تجاوز الزمالك في المباراة لو استمر الأداء بنفس المستوى، لكن في أوقات من المباراة حدث خطأ في التمركز وهذا ما أثر علينا سلبيا.


واختتم، ان قبل 4 دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة كنا متقدمين والتعادل جاء في وقت سيئ للغاية بالنسبة لنا، ثم أتت الخسارة في الوقت الضائع .
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