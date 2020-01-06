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سيارات

تخفيض في أسعار السيارات يناير 2020 .. تفاصيل

الإثنين 06/يناير/2020 - 08:00 ص
سيارات مصر
سيارات مصر
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اشرف عطية
أعلن عدد من شركات السيارات في مصر، بحلول عام 2020، تخفيضات في أسعار الموديلات المطروحة محليًا ، وعلي عكس التوقعات كانت التخفيضات أربعة أضعاف ما كان يتوقعه خبراء السيارات.

كانت التوقعات تشير الي أن التخفيضات ستكون بين 4000 الي 6000 جنيه ولكنها ارتفعت في حالات الي 14 و19 ألف وفي حالات تعدت العشرين ألف جنيه وحتى 25 ألف جنيه.

وجاء هذا الانخفاض بعد الغاء الجمارك على السيارات التركية ليشمل ذلك تخفيضات على فيات تيبو وتويوتا كورولا بنسبة تبدأ من 18 الي 25 ألف جنيه لتيبو ومن 10 الي 19 ألف جنيه على كورولا ، وهو عكس توقع الخبراء بحصول السيارات على تخفيضات محدودة لن تزيد عن 6000 جنيه مع عدم تأثير ذلك على نشاط حركة المبيعات في السوق بسبب ضعف التخفيضات وقلة الموديلات المطبق عليها الغاء الجمارك.

التخفيض الكبير في أسعار السيارات في الفترة الحالية جاء بسبب الغاء الجمارك وتخفيضات الدولار والفائدة البنكية لمحاولة الوصول الي سعر عادل لدفع مبيعات السيارات في مصر الي الانتعاش .
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