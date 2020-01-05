رمضان محمد يكشف تعاونه المقبل مع تامر حسني

كشف الشاعر رمضان محمد عن تعاونه المقبل مع تامر حسني في تصريحات خاصة لصدى البلد، قائلا "تعاوني المقبل مع تامر حسني في اغنية انت لو حدك يتم طرحها 2020 من كلماتي وألحان محمد جمال وتوزيع الهامي".



ومن ناحية أخرى، انتقد الشاعر الغنائي رمضان محمد المصنفات بعد زيادة رسوم تصاريح الأغاني من ١١٠ جنيهات الي ٥٠٠ جنيه وذلك من خلال فيديو نشره علي حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



يذكر أن تعاون الشاعر رمضان محمد مع تامر حسني في اغنية ١٠٠ وش من البوم عيش بشوقك الذي تم طرحه عام ٢٠١٨.