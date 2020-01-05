AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الغرفة التجارية: زيادة الإنتاج من الحديد تتسبب في تراجع الأسعار.. فيديو

الأحد 05/يناير/2020 - 08:14 م
أسعار الحديد
أسعار الحديد
Advertisements
إبراهيم القادري
قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة،إن أسعار الحديد يوجد بها انخفاض وصل إلى 1500 جنيه في شهر أكتوبر 2019 كما أن سعر الحديد كان سعره 12 الف جنية الي المستهلك اليوم سعره 10 آلاف جنيه او 10500 يصل إلى المستهلك .

وأضاف "أحمد الزيني" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" المذاع علي قناة "DMC"، أن خلال 3 شهور الأخيرة ان خفض الحديد 1500 جنيه في الطن وهذا يرجع الى عدة أسباب والسبب الرئيسي فيها هو انخفاض سعر الدولار بالإضافة إلى تخفيض سعر الغاز من قبل الدولة إلى المنتجين.

وأوضح "أحمد الزيني" أن الأسعار العالمية للخامات تم خفضها ايضا وزيادة الإنتاج موضحا أن الرئيس يفتتح خط إنتاج جديد للحديد وينتج حوالي مليون و400الف طن سنويا كما ان الانتاج يتعدى 2 مليون طن.

وتابع "أحمد الزيني" أن جميع هذه العوامل أدت إلى وفرة في الإنتاج وزيادة المعروض كما أن زيادة الانتاج المصري من الحديد تتسبب في تراجع أسعارها لأكثر من ألف جنيه في الطن .

واستكمل "أحمد الزيني" أن جميع هذه الخطوات تشجع السوق بصفة عامة وتساعد على توفير المنتج وتساعد على انخفاض سعر المباني .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شعبة الذهب: ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار تسبب فى انخفاض الأسعار

بعد خفض سعر الأرز والسكر جنيه | القصة الكاملة لتراجع أسعار السلع التموينية

تثبيت أسعار الدواجن كل 6 شهور | تفاصيل

النواب يرد على تثبيت سعر الدواجن لمدة 6 أشهر

ترشيحاتنا

فرحة هستيرية لـ لاعبي الزمالك والجهاز الفني بعد هدف التقدم على طنطا ..فيديو

عاجل | ريمونتادا تاريخية للزمالك أمام طنطا في الوقت القاتل ويفوز 3 - 2

إيكونومي بلس: توقعات بصعود الجنيه ونزول الفائدة وثبات الوقود خلال 2020

نانسي عجرم على شاشة التليفزيون بعد اقتحام منزلها | ماذا قالت؟

حكم الصلاة في قبلة خاطئة جاهلا أو ناسيا؟ الأزهر يحدد حالة يجب إعادتها مرة أخرى

هددني بقتل بناتي.. زوج نانسي عجرم يكشف تفاصيل سرقة المنزل وقتل اللص.. القصة كاملة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى ايه النهاردة .. ناجتس وسلطة مكرونة فرنسية وكريم كراميل

10 صور من أولى حلقات the Voice Kids بمشاركة نانسى عجرم

شاب متهور يطلق النار على خطيبته بعد أيام من طلب يدها.. تفاصيل