الغرفة التجارية: زيادة الإنتاج من الحديد تتسبب في تراجع الأسعار.. فيديو

قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة،إن أسعار الحديد يوجد بها انخفاض وصل إلى 1500 جنيه في شهر أكتوبر 2019 كما أن سعر الحديد كان سعره 12 الف جنية الي المستهلك اليوم سعره 10 آلاف جنيه او 10500 يصل إلى المستهلك .





وأضاف "أحمد الزيني" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" المذاع علي قناة "DMC"، أن خلال 3 شهور الأخيرة ان خفض الحديد 1500 جنيه في الطن وهذا يرجع الى عدة أسباب والسبب الرئيسي فيها هو انخفاض سعر الدولار بالإضافة إلى تخفيض سعر الغاز من قبل الدولة إلى المنتجين.





وأوضح "أحمد الزيني" أن الأسعار العالمية للخامات تم خفضها ايضا وزيادة الإنتاج موضحا أن الرئيس يفتتح خط إنتاج جديد للحديد وينتج حوالي مليون و400الف طن سنويا كما ان الانتاج يتعدى 2 مليون طن.





وتابع "أحمد الزيني" أن جميع هذه العوامل أدت إلى وفرة في الإنتاج وزيادة المعروض كما أن زيادة الانتاج المصري من الحديد تتسبب في تراجع أسعارها لأكثر من ألف جنيه في الطن .



