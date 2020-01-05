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أخبار البلد

مسلمو أستراليا يتبرعون بالمياه لرجال الإطفاء وضحايا الحرائق

الأحد 05/يناير/2020 - 08:11 م
مسلمو أستراليا يتبرعون
مسلمو أستراليا يتبرعون بالمياه لرجال الإطفاء وضحايا الحرائق
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محمد شحتة
ثمِّن مرصد الأزهر لمكافحة التطرف تبرع المسلمين بكميات كبيرة من المياه لرجال الإطفاء والمتضررين من الحرائق المشتعلة في الغابات الأسترالية، لافتًا إلى أن هذا الموقف الإنساني وغيره للمسلمين في أستراليا، يعدُّ تطبيقًا فعليًّا لتعاليم الإسلام، ونموذجًا أصيلًا للتعايش بين أفراد المجتمع الواحد، ويقضي على الصورة المغلوطة التي تبثُّها بعض وسائل الإعلام الغربية لكراهية المسلمين.

وقطعت مجموعة من مسلمي أستراليا مسافة 200 كم، من مدينة «سيدني» وحتى منطقة «شوالهافن» الواقعة في منطقة الساحلية الجنوبية لولاية «نيو ساوث ويلز»؛ للتبرع بـ36 ألف زجاجة مياه لرجال الإطفاء وضحايا الحرائق الناشبة في الغابات الأسترالية.

وقالت المتحدثة باسم الشركة التي قامت بنقل تلك المياه، لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية: «إنه لأمر جميل أن نرى المجتمعات تتعاون وتساعد بعضها البعض بالطريقة الأسترالية الحقيقية؛ فهناك مجتمعات مكلومة، فقد الجميع منازلهم»، كما وجَّهت إدارة «الدفاع المدني» الأسترالية الشكرَ للمسلمين، واصفة هذا العمل بـ«الكرم الذي لا نظير له».

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن مجموعة أخرى من المسلمين تجمَّعوا في إحدى حدائق مدينة «أديليد» الأسترالية؛ للصلاة والدعاء بهطول الأمطار على المناطق التي تضرَّرت جراء الحرائق التي أدَّت إلى مقتل أشخاص، وتدمير عدد من المنازل والأراضي الزراعية.
مسلمو أستراليا يتبرعون بالمياه لرجال الإطفاء وضحايا الحرائق
مسلمو أستراليا يتبرعون بالمياه لرجال الإطفاء وضحايا الحرائق
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