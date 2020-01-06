البترول السبب.. تقرير بريطاني يتوقع أزمة اقتصادية عالمية كبرى

توقعت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية البريطانية، أن يؤدي حدوث حرب أميركية إيرانية إلى فقدان الاقتصاد العالمي نحو 0.5% من قيمته، بسبب انهيار الاقتصاد الإيراني وتأثير ارتفاع سعر النفط على اقتصادات الدول، متوقعة أن يناطح سعر البرميل نحو 150 دولارا حال نشوب حرب.
يأتي ذلك، بعد مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في غارة أميركية، بالقرب من مطار بغداد، ما يزيد من فرص حدوث صدام عسكري بين الولايات المتحدة وإيران، وفقًا لكابيتال ايكونوميكس.
وأوضحت كابيتال ايكونوميكس، في تقرير لها، أنها لا تستطيع أن تحدد على نحو دقيق كيف يمكن أن تتطور الأمور، لكنها قالت إن إيران وعدت بالرد على مقتل سليماني، وقد يحدث ذلك من خلال عدة أمور، منها هجوم على السفارات الأميركية في المنطقة، أو التعرض لحلفاء الولايات المتحدة أو حتى هجمات على منشآت عسكرية أميركية في المنطقة.
وأفاد التقرير بأن أكبر ما يؤرق الاقتصاد العالمي، هو خروج الأوضاع عن نطاق السيطرة، أو شن الولايات المتحدة هجوم عسكري كامل على إيران.
وارتفعت أسعار النفط الجمعة الماضية بعد مقتل قائد قوات فيلق القدس الإيرانية قاسم سليماني في غارة جوية أمريكية قرب مطار بغداد، وذلك بأمر من الرئيس دونالد ترامب حسبما ذكر بحسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر".
وقفزت العقود الآجلة لخام برنت، وهو مؤشر عالمي، بنسبة 3.4٪ إلى 68.45 دولار للبرميل يوم الجمعة. وارتفعت العقود الآجلة للنفط الأمريكي بنسبة 3.2 ٪، حيث وصلت إلى 63.12 دولار للبرميل، وكلاهما يسيران على الطريق الصحيح لتحقيق مكاسبهما اليومية الأكبر في حوالي شهر.
يأتي ذلك، بعد مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في غارة أميركية، بالقرب من مطار بغداد، ما يزيد من فرص حدوث صدام عسكري بين الولايات المتحدة وإيران، وفقًا لكابيتال ايكونوميكس.
وأوضحت كابيتال ايكونوميكس، في تقرير لها، أنها لا تستطيع أن تحدد على نحو دقيق كيف يمكن أن تتطور الأمور، لكنها قالت إن إيران وعدت بالرد على مقتل سليماني، وقد يحدث ذلك من خلال عدة أمور، منها هجوم على السفارات الأميركية في المنطقة، أو التعرض لحلفاء الولايات المتحدة أو حتى هجمات على منشآت عسكرية أميركية في المنطقة.
وأفاد التقرير بأن أكبر ما يؤرق الاقتصاد العالمي، هو خروج الأوضاع عن نطاق السيطرة، أو شن الولايات المتحدة هجوم عسكري كامل على إيران.
وارتفعت أسعار النفط الجمعة الماضية بعد مقتل قائد قوات فيلق القدس الإيرانية قاسم سليماني في غارة جوية أمريكية قرب مطار بغداد، وذلك بأمر من الرئيس دونالد ترامب حسبما ذكر بحسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر".
وقفزت العقود الآجلة لخام برنت، وهو مؤشر عالمي، بنسبة 3.4٪ إلى 68.45 دولار للبرميل يوم الجمعة. وارتفعت العقود الآجلة للنفط الأمريكي بنسبة 3.2 ٪، حيث وصلت إلى 63.12 دولار للبرميل، وكلاهما يسيران على الطريق الصحيح لتحقيق مكاسبهما اليومية الأكبر في حوالي شهر.