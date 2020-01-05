أحمد موسى: الفترة القادمة ستشهد آراء متنوعة ومختلفة في الإعلام

كشف الإعلامى أحمد موسى، تفاصيل اجتماع الرئيس السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وأسامة هيكل وزير الإعلام.



وتابع موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"الفترة القادمة ستشهد نقلة فى مجال الإعلام ووزير الإعلام بحث مع الرئيس السيسى كيفية تطوير الإعلام".



وأكمل موسى: "السيسى أكد على أن لن يكون هناك اى إقصاء لأحد وإعلامنا المصرى يتسع للجميع".



وأشار موسى إلى أن الفترة القادمة ستشهد آراء متنوعة فى الإعلام وتعدد الأصوات بمصداقية وشفافية.



وأتم:"سيتم التنسيق مع وزير الإعلام والهيئات الإعلامية والجهات المعنية المسئولة عن الإعلام فى مصر".

