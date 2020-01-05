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رياضة

مران الإسماعيلي | مدبولي جاهز وتدريبات خططية

الأحد 05/يناير/2020 - 08:36 م
أحمد مدبولى
أحمد مدبولى
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نور عادل

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم المران الرئيسى منذ قليل ، استعدادا لمواجهة بيراميدز الثلاثاء المقبل على ملعب الدفاع الجوى بالقاهرة لحساب الجولة الـ12 من عمر الدورى المحلى.

المران شهد عودة أحمد مدبولى صانع الألعاب للتدريبات الجماعية ليصبح جاهزا للمشاركة مع الفريق بعد فترة غياب بسبب الإصابة.

المران بدأ بالجرى حول الملعب قبل أن يشمل على تدريبات خططية متنوعة منها سرعة التحول من الحالة الدفاعية للهجومية والتسديدات بجانب العرضيات.

شهد المران حضور محمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات بالنادى قبل أن يختتم بتقسيمة حماسية بمشاركة كافة اللاعبين.

وخاض حراس المرمى تدريبات تحت إشراف مدربهم سعفان الصغير وسط تألق لجميع الحراس.
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