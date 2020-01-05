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الزراعة: قمنا بفحص 31.5 مليون سلعة وفتح 17 سوقا تصديريا في 2019.. فيديو

الأحد 05/يناير/2020 - 08:37 م
الزراعة
الزراعة
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إبراهيم القادري
قال الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة ،إن الفكرة في فتح سوق جديد هو تواجد الثقة المتبادلة بين وزارة الزراعة والمزارع المصري والحجر الزراعي المصري والحجر الزراعي في الدولة المستهدفة في التصدير .

وأضاف"محمد القرش"خلال مداخلة هاتفية في برنامج"اليوم"المذاع علي قناه"DMC"،أن وزارة الزراعة يجب عليها التأكد من جودة المنتج الذي سيعرض في السوق المحلية أو المنتج الذى نستهدفة للتصدير كما اننا نتأكد من جودة المنتج الذي سيتم طرحه للمواطن.

وأوضح"محمد القرش"أن جميع هذه الإجراءات تجعل هناك ثقة كبيرة في المنتج المصرى وهذه الثقة تولدت في الفترة السابقة بشكل كبير .

وتابع"محمد القرش"ان الفحوصات الاضافية التي كانت تفرض على بعض الفواكة تم رفعها ومنها الجوافة والعنب .

واستكمل"محمد القرش"أن في سنة 2019 لم يكن لدينا منتج واحد يطبق عليه حظر كما أن الدولة قامت بفحص 31.5مليون سلعة وفتح 17 سوقا تصديريا في 2019.
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