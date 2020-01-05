الوجه الآخر للعملة.. اغتيال سليماني والمهندس أشعل غضب العراقيين من الولايات المتحدة.. العراق ينتفض ضد الصراع الأمريكي الإيراني بطرد القوات الأمريكي وإنهاء التعامل مع التحالف ضد داعش

- قتل قاسم سليماني حقق هدف إيران بطرد القوات الأمريكية من العراق

- بومبيو يرفض مطالبة العراق بطرد الجنود الأمريكيين - مقتدى الصدر يدعو إلى مقاومة دولية.. والعراق يشكو واشنطن إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة









استهدفت الضربة الأمريكية التي تسببت في مقتل كل من الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وأبو مهدي المهندس نائب قائد الحشد الشعبي في العراق لضرب قلب السياسة الإيرانية في الشرق الأوسط، إلا أنه بدلا من ذلك، سهل هذا الإجراء الغريب الظروف لإيران لتحقيق أحد أهدافها الإقليمية الرئيسية، ألا وهو إخراج الجيش الأمريكي من جارتها.





وأوصى رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي البرلمان العراقي باتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء وجود القوات الأجنبية على الأراضي العراقية.





ويوجد 5200 جندي أمريكي في القواعد العسكرية العراقية بهدف تدريب ودعم القوات المحلية لمنع عودة ظهور تنظيم داعش الإرهابي. وهذا التواجد بناء على دعوة من الحكومة العراقة التي تعتبر جزءا من التحالف الدولي ضد التنظيم الإرهابي.





وقال عبد المهدي، خلال جلسة لمجلس النواب العراقي لمناقشة مشروع قانون لإخراج القوات الأجنبية من العراق، "نحن أمام خيارين رئيسيين، الأول هو إنهاء تواجد القوات بإجراءات عاجلة ووضع الترتيبات لذلك".





وأضاف "الخيار الثاني هو العودة إلى مسودة قرار كانت مطروحة أمام مجلس النواب الموقر ينص أن شروط تواجد أي قوات أجنبية في العراق تنحصر بدورها بتدريب القوات الأمنية العراقية ومساعدة العراق في ملاحقة خلايا داعش الإرهابية تحت إشراف وموافقة الحكومة العراقية".





وتابع عبد المهدي "التوصية التي أوصي بها كرئيس لمجلس الوزراء وكقائد عام للقوات المسلحة، هو الذهاب إلى الخيار رقم واحد".





ازداد الغضب في العراق من الولايات المتحدة حيث وجدت بغداد نفسها محصورة في صراع جيوسياسي بين واشنطن وطهران، وهما حليفان سعت إلى موازنة العلاقات بينهما.





وعقد مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، جلسته الاستثنائية برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي وحضور عبد المهدي، و68 نائبا.





وقرر مجلس النواب العراقي بجلسته الثامنة والعشرين المنعقد بتاريخ 5/1/2020 من الفصل التشريعي لأول السنة التشريعية الثانية/ الدورة النيابية الرابعة واستنادا إلى الواجب الوطني والرقابي لمجلس النواب كممثل للشعب العراقي بجميع مكوناته، وحرصا على سلامة العراق وسيادته على أراضيه وشعبه ووفقا للصلاحيات الممنوحة له وفق الدستور، إصدار القرار الآتي:





1. إلزام الحكومة العراقية بإلغاء طلب المساعدة المقدمة إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، وذلك لانتهاء العمليات العسكرية والحربية في العراق وتحقق النصر والتحرير.





2. على الحكومة العراقية العمل على إنهاء تواجد أي قوات أجنبية في الأراضي العراقية ومنعها من استخدام الأراضي والمياه والأجواء العراقية لأي سبب كان خلال مدة ( )، وتقدم الدول التي تعود إليها تلك القوات تعهدا بعدم استعمال الإقليم العراقي لاستهداف أية دولة أخرى.





3. على الحكومة العراقية ممثلة بوزير الخارجية التوجه وبنحو عاجل إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وتقديم الشكوى ضد الولايات المتحدة الأمريكية بسبب ارتكابها لانتهاكات وخروقات خطيرة لسيادة وأمن العراق.





4. قيام الحكومة العراقية بإجراء التحقيقات على أعلى مستوى لمعرفة ملابسات القصف الأمريكي وإعلام مجلس النواب بالنتائج خلال سبعة أيام من تاريخ هذا القرار.





5. ينفذ هذا القرار من تاريخ التصويت عليه.





وفي ضربة أخرى للسياسات الأمريكية، أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، عن رفع شكوى إلى رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، بشأن الهجمات والاعتداءات الأمريكية ضد مواقع عسكرية والقيام باغتيال قيادات عسكرية عراقية، وذلك في أعقاب قتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وبجانبه أبو مهدي المهندس نائب قائد ميليشيات الحشد الشعبي العراقية الموالية لطهران.





وقالت الخارجية العراقية، في بيان، إنها رفعت شكوى بموجب رسالتين متطابقتين الى كل من رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، عبر الممثلية الدائمة لجمهورية العراق في نيويورك، بشأن الهجمات والاعتداءات الأمريكية ضد مواقع عسكرية عراقية، والقيام باغتيال قيادات عسكرية عراقية وصديقة رفيعة المستوى على الأراضي العراقية.





وأشارت إلى أن تلك الاعتداءات نتج عنها استشهاد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبيّ الشهيد جمال جعفر محمد (أبو مهدي المهندس)، مع ثلة من الشهداء من القيادات العراقية والصديقة، في انتهاك خطير للسيادة العراقية وبمخالفة لشروط تواجد القوات الأمريكية في العراق.





وأوضحت الوزارة أن العراق طالب مجلس الأمن بإدانة عمليات القصف والاغتيال.





ومن جانبه، دعا زعيم "التيار الصدري" في العراق، مقتدى الصدر، في بيان من 8 نقاط، إلى تشكيل "أفواج مقاومة دولية" مكونة من فصائل عراقية وخارجية، على إثر مقتل قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني في قصف أمريكي بالقرب من مطار بغداد يوم الجمعة الماضي.





وقال الصدر: "أدعو الفصائل العراقية المقاومة بالخصوص والفصائل خارج العراق إلى اجتماع فوري لإعلان عن تشكيل (أفواج المقاومة الدولية)".

أعرب الصدر عن عدم رضاه إزاء النقاط التي وضعها برلمان بلاده للتصويت على التواجد الأمريكي في البلاد، على خلفية اغتيال سليماني.





وأعرب الصدر عن عدم رضاه إزاء النقاط التي وضعها برلمان بلاده للتصويت على التواجد الأمريكي في البلاد، على خلفية اغتيال سليماني.





واعتبر الصدر أن ما ورد من نقاط يجب التصويت عليها في البرلمان العراقي فيما يخص التواجد الأمريكي في العراق ردا هزيلا لا يفي أمام الانتهاك الأمريكي للسيادة العراقية والتصعيد الإقليمي وإعلانه العداء للدين والمذهب.





وطالب بإلغاء الاتفاقية الأمنية فورا وعدم الالتزام ببنودها المجحفة والمذلة، وإغلاق "سفارة الشر الأمريكية في العراق فورا".





كما دعا إلى غلق القواعد الأمريكية وطردها بصورة مذلة، وتجريم التواصل مع الحكومة الأمريكية والمعاقبة عليه.





وتابع أنه يجب إسناد الجيش العراقي والقوات الأمنية بالمقاومة الوطنية المنضبطة لحماية سيادة العراق وحدوده وسمائه.





ودعا إلى ضرورة حماية السفارات الأخرى في العراق، ومقاطعة المنتجات الأمريكية في العراق.





وبعد قرار البرلمان العراقي بإنهاء الوجود الأجنبي في الأراضي العراقية، تحدث مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي عن "قناعة واشنطن" بأن شعب العراق يريد بقاء قوات الولايات المتحدة في أراضيه، بغض النظر عن اغتيال سليماني.





وامتنع بومبيو عن الرد على سؤال عما إذا كانت واشنطن ستفعله إذا طالبها العراق كدولة ذات سيادة بسحب قواتها من أراضيه، قائلا: "على الشعب الأمريكي أن يعرف أننا سنتخذ قرارا صائبا، وسنقوم بخطوات رفضت الإدارة السابقة اتخاذها".



