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فن

رغم الخسارة من الزمالك.. نبيل الحلفاوي يوجه رسالة لـ حسام البدري بشأن مهاجم طنطا

الأحد 05/يناير/2020 - 08:41 م
نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي
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مصطفى كرم
اشاد الفنان نبيل الحلفاوي بأداء فريق طنطا امام نادي الزمالك في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم بالدوري المصري الممتاز والتي انتهت بفوز الزمالك ب 3 اهداف مقابل هدفين.

كما اشاد نبيل الحلفاوي بأداء محمد ماجد أونش مهاجم فريق طنطا قائلا عبر تويتر "‏فريق طنطا لا يستهان به.. صعد ليبقى.. لديه عناصر متميزة.. وحتى لقاؤه بالأهلي سيكون صعبا.أرجو أن يتابع الكابتن حسام البدري مهاجمه محمد ماجد أونش. والذي أعتقد أنه سيكون محط أنظار الأندية الكبيرة بقوته وسرعته وتحركاته وتسديداته. لا يقل عمن نستقدمهم من إفريقيا".

وسرعان ما تفاعل متابعيه مع تغريدتة وجاءت التعليقات بين" ‏‎كلامك مظبوط جدا ياقبطان لا عيب جامد جدا" و" ‏‎صح ياملك الفريق تعب الزمالك كان يستحق الفوز او التعادل علي الأقل علي مجهوده لكن هي الكورة كدا" و" ‏‎كلااامك صحيح ي قبطاان هيكوون مهاجم قووي خصوصا اذا بيلعب في فريق كبير ويكتسب بعض الخبراات".

وفاز الزمالك ب3 اهداف علي فريق طنطا مقابل هدفين مساء اليوم الأحد في اطار مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز
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