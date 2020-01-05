7 مشاكل تهدد صحتك عند الإكثار من القهوة .. احترس منها

تمتلك القهوة العديد من الفوائد الصحية لجسم الإنسان، كزيادة التركيز والوقاية من الالتهابات وتحسين الحالة المزاجية. إلا أن تناول جرعات زائدة منها يهدد الإنسان بالإصابة بالكثير من المشكلات الصحية .
والكمية المناسبة من القهوة التى يستطيع أغلب البشر تناولها فى اليوم دون التعرض لمشاكل صحية هى: 400 ملج أى ما يعادل 4 أكواب يوميًا، إذا كانت صحة الانسان جيدة ولا يعاني من أى أمراض.
وتناول الجرعة الزائدة من القهوة أو الكافيين بصفة عامة يعرض الإنسان لكثير من المخاطر بل قد يهدد حياته ، لذا نعرض أهم المشاكل التي تهدد الانسان حال تناول جرعة زائدة من القهوة وفقا لما ذكره موقع "boldsky " .
- السكتة القلبية.
- الشعور بالغثيان .
- زيادة ضربات القلب.
- الأرق واضطرابات النوم.
- الإصابة بالقلق الزائد والتوتر.
- التعرق بشكل غير طبيعي
- الدوخة .
والكمية المناسبة من القهوة التى يستطيع أغلب البشر تناولها فى اليوم دون التعرض لمشاكل صحية هى: 400 ملج أى ما يعادل 4 أكواب يوميًا، إذا كانت صحة الانسان جيدة ولا يعاني من أى أمراض.
وتناول الجرعة الزائدة من القهوة أو الكافيين بصفة عامة يعرض الإنسان لكثير من المخاطر بل قد يهدد حياته ، لذا نعرض أهم المشاكل التي تهدد الانسان حال تناول جرعة زائدة من القهوة وفقا لما ذكره موقع "boldsky " .
- السكتة القلبية.
- الشعور بالغثيان .
- زيادة ضربات القلب.
- الأرق واضطرابات النوم.
- الإصابة بالقلق الزائد والتوتر.
- التعرق بشكل غير طبيعي
- الدوخة .