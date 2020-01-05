AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

7 مشاكل تهدد صحتك عند الإكثار من القهوة .. احترس منها

الأحد 05/يناير/2020 - 10:07 م
7 مشاكل تهدد صحتك
7 مشاكل تهدد صحتك عند الإكثار من القهوة .. احترس منها
Advertisements
اسماء محمد
تمتلك القهوة العديد من الفوائد الصحية لجسم الإنسان، كزيادة التركيز والوقاية من الالتهابات وتحسين الحالة المزاجية. إلا أن تناول جرعات زائدة منها يهدد الإنسان بالإصابة بالكثير من المشكلات الصحية .

والكمية المناسبة من القهوة التى يستطيع أغلب البشر تناولها فى اليوم دون التعرض لمشاكل صحية هى: 400 ملج أى ما يعادل 4 أكواب يوميًا، إذا كانت صحة الانسان جيدة ولا يعاني من أى أمراض.

وتناول الجرعة الزائدة من القهوة أو الكافيين بصفة عامة يعرض الإنسان لكثير من المخاطر بل قد يهدد حياته ، لذا نعرض أهم المشاكل التي تهدد الانسان حال تناول جرعة زائدة من القهوة وفقا لما ذكره موقع "boldsky " .

- السكتة القلبية.
- الشعور بالغثيان .
- زيادة ضربات القلب.
- الأرق واضطرابات النوم.
- الإصابة بالقلق الزائد والتوتر.
- التعرق بشكل غير طبيعي
- الدوخة .


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فى اليوم العالمى للسكرى.. احترس من الصوم أكثر من 16 ساعة

لـ فوائد صحية.. تعرف ماذا يحدث للجسم عند تناول التمر المسلوق؟

للسيطرة عليه.. تعرف على أسباب وأعراض الالتهاب الكبدي.. تبادل الأدوات الصحية يهدد حياتك.. والحرص على تناول الأسماك

اضرار تناول الفيتامينات .. هذا النوع يصيب بأمراض القلب

للرجال: القهوة بهذا الفيتامين يعزز الحالة المزاجية ويقوي القلب

يحسن التنفس والرئة.. لن تصدق فوائد هذا النوع من القهوة

ترشيحاتنا

أحمد موسى يعرض فيديو لـ ضرب ميليشيات أردوغان للكلية العسكرية بطرابلس

بعد اقتحام منزلها وقتل السارق | رسالة مؤثرة من أحمد موسى إلى نانسي عجرم

بعد أنباء تعاقد الأهلي مع السومة .. وليد أزارو يقترب من هذا النادي

محمد صلاح رفقة تريزيجيه بأحد مطاعم إنجلترا | صورة

أردوغان يعلن بدء إرسال قوات من الجيش التركي إلى ليبيا

هنتعشى ايه النهاردة .. ناجتس وسلطة مكرونة فرنسية وكريم كراميل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حبا وعرفانا لـ "أم الدنيا".. حاكم الشارقة يهدي مصر 425 قطعة أثرية نادرة

هنتعشى ايه النهاردة .. ناجتس وسلطة مكرونة فرنسية وكريم كراميل

10 صور من أولى حلقات the Voice Kids بمشاركة نانسى عجرم