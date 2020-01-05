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تكنولوجيا

إزاى تحمى تليفونك من الاختراق فى 5 خطوات فقط

الأحد 05/يناير/2020 - 09:31 م
صدى البلد
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كريم جمال
تكمن مشكلة إقتنائك لهاتف ذكى باهظ الثمن فى كيفية تأمينه وليس فى ثمنه المرتفع، خاصةً أنك قد تسقط فريسة سهلة لمن يودون الإستلاء عى بياناتك، ومن ثم ابتزازك لاحقًا من أجل الحصول على أموالك.

إلا أنه يمكنك تأمين هاتفك من تلك الهجمات المقرصنة، والحفاظ على بياناتك فى أمان، وعدم تضرر هاتفك مطلقًا بأى عملية إختراق.

و بحسب theguardian، يجب عليك إتباع الخطوات الخمس التالية، لحماية هاتفك الذكى من أى محاولة إختراق :

1- لا تسمح نهائيًا للتطبيقات التي تطلب الوصول لموقعك أو رسائلك بدون أهمية ذلك، فهذه النوعية من التطبيقات تخترقك هاتفك بدون علمك.

2- لا تترك هاتفك بدون رمز حماية طويل وصعب، وفعل بصمة الوجه و الإصبع حسب نوع هاتفك.

3- من الضرورى أن تقوم بعمل نسخ احتياطي لبيانات هاتفك حتى تستعيدها من جديد في حالة فقدانها.

4- احترس من مصادر الواى فاى المفتوحة مجانًا، قد تكون فخ مجهز لك.

5- لاتحمل مطلقًا أى تطبيقات من مصادر مجهولة، واكتفى فقط بتحميلها من منصتى App Store وGoogle Play.
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