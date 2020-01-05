كشف المستور.. تسجيل صوتي لخيرت الشاطر يفضح فيه عبد المنعم أبو الفتوح

عرضت الإعلامية أماني الخياط تسجيلا صوتيا لخيرت الشاطر نائب المرشد السابق لجماعة الإخوان الإرهابية يفضح خلاله عبد المنعم أبو الفتوح العضو السابق بمكتب الإرشاد .



وتحدث خيرت الشاطر في التسجيل الصوتي الذي أذاعته أماني الخياط خلال برنامج «الكبسولة» المذاع على قناة «أكسترا نيوز» عن الأخطاء التي ارتكبها أبو الفتوح في آخر 10 أيام في حملته الانتخابية، وبرامجه التي ظهر فيها وتسببت في ضرر له.



وقال الشاطر إن أبو الفتوح عندما ظهر مع عمرو موسى لم يقدم نفسه كرئيس دولة وإنما وقف في حملة "ردح لعمرو"، وجزء كبير من المؤيدين له ذهبوا إلى حمدين، و مؤيدو عمرو موسى ذهبوا الي شفيق.



وأشار إلى حديث عبد المنعم أبو الفتوح الذي طالب وقتها بتقديم كشف طبي لكل المتقدمين للترشح للرئاسة، وقال وقتها إن هناك أشخاصا أجروا عملية في الرأس، وكان يقصد محمد مرسي، رغم أنه عندما كان في السجن معهم كان دائما يصاب بأزمات قلبية ويحجز في الرعاية المركزة.



وكشف خيرت الشاطر عن المرض المصاب به محمد مرسي وهو «الورم السحائي»، وهو مرض حميد يصاب به الإنسان في الغشاء المغلف للمخ، تحت الجمجمة مباشرة، ويمكن استئصاله بطرق مختلفة منها المنظار،وهو مصاب به منذ فترة طويلة.