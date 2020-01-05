خاص | سلاح لص فيلا نانسي عجرم "فشنك".. وتلقى 16 رصاصة من زوجها

في مفاجأة جديدة كشفت مصادر خاصة أن السلاح الذي كان بحوزة اللص الذي اقتحم فيلا الفنانة نانسي عجرم ، لم يكن حقيقيا بل كان سلاحا دون ذخيرة حية ( فشنك ) .



وتابعت المصادر ، أن د. فادي الهاشم ، زوج الفنانة نانسي عجرم أطلق على اللص 16 طلقة كاملة ، بسبب حالة الذعر والترهيب التي قام بها اللص لأسرته ، حيث كان يتجه بالسلاح الى غرفة بناته ، بالاضافه الي انه لم يكن يعلم ان هذا السلاح ( فشنك ).



ومن المقرر أن يستمر حبس فادي الهاشم حتى يوم الثلاثاء القادم ، لعرضه على قاضي التحقيقات ، الذي سيبُت في موقفه إما بالإفراج عنه بضمانة مالية أو استمرار حبسه ، اذ ان غدا الاثنين عطلة رسمية في دولة لبنان.



وأعلنت وسائل إعلام لبنانية، تعرض منزل الفنانة نانسي عجرم إلى السرقة، وقام زوجها بقتل السارق، وذلك بعد اشتباك مسلح.



وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن شابًا سوريًا اقتحم منزل نانسي عجرم في لبنان بقصد السرقة وكان يرغب فى دخول غرفة بناتها، إلا أن زوجها فادي الهاشم تعامل معه بحسم، وبعد أن أطلق عليه الرصاص قرر أن يواجهه بنفس السلاح وقام بقتل السارق.

