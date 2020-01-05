AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

خاص | سلاح لص فيلا نانسي عجرم "فشنك".. وتلقى 16 رصاصة من زوجها

الأحد 05/يناير/2020 - 10:05 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد عمر
في مفاجأة جديدة كشفت مصادر خاصة أن السلاح الذي كان بحوزة اللص الذي اقتحم فيلا الفنانة نانسي عجرم ، لم يكن حقيقيا بل كان سلاحا دون ذخيرة حية ( فشنك ) .

وتابعت المصادر ، أن د. فادي الهاشم ، زوج الفنانة نانسي عجرم أطلق على اللص 16 طلقة كاملة ، بسبب حالة الذعر والترهيب التي قام بها اللص لأسرته ، حيث كان يتجه بالسلاح الى غرفة بناته ، بالاضافه الي انه لم يكن يعلم ان هذا السلاح ( فشنك ).

ومن المقرر أن يستمر حبس فادي الهاشم حتى يوم الثلاثاء القادم ، لعرضه على قاضي التحقيقات ، الذي سيبُت في موقفه إما بالإفراج عنه بضمانة مالية أو استمرار حبسه ، اذ ان غدا الاثنين عطلة رسمية في دولة لبنان.

وأعلنت وسائل إعلام لبنانية، تعرض منزل الفنانة نانسي عجرم إلى السرقة، وقام زوجها بقتل السارق، وذلك بعد اشتباك مسلح.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن شابًا سوريًا اقتحم منزل نانسي عجرم في لبنان بقصد السرقة وكان يرغب فى دخول غرفة بناتها، إلا أن زوجها فادي الهاشم تعامل معه بحسم، وبعد أن أطلق عليه الرصاص قرر أن يواجهه بنفس السلاح وقام بقتل السارق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد قتله على يد زوجها | ننشر صور سوري حاول سرقة منزل نانسي عجرم

شاهد.. أول فيديو لـ اقتحام منزل نانسي عجرم وتبادل إطلاق النار ومقتل اللص

هددني بقتل بناتي.. زوج نانسي عجرم يكشف تفاصيل سرقة المنزل وقتل اللص.. القصة كاملة

دافع عن بيته .. محامي زوج نانسي عجرم يكشف موقفه القانوني بعد قرار حبسه

القصة الكاملة لاقتحام منزل نانسي عجرم .. أول صور وفيديو لمقتل اللص.. والموقف القانونى لزوجها

جريمة في منزل نانسي عجرم.. مواطن سورى عمره 31 عاما يهدد بناتها بالقتل.. زوجها يمثل أمام النيابة بعد قتل اللص.. والمطربة تنهار

ترشيحاتنا

ضربة موجعة لـ الأهلي في المباراة المقبلة بالدوري المصري

بعد قتل زوجها للسارق .. نانسي عجرم مطلوبة على جوجل

سر إصابة نانسي عجرم في ساقها بعد إطلاق النار عليها واقتحام منزلها

بعد إطلاق النار مع اللص.. زوج نانسي عجرم يشعل السوشيال ميديا

إيران تنتقم نوويا بعد مقتل قاسم سليماني

كارثة.. نقص هذا الفيتامين فى الجسم يسبب العمى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حبا وعرفانا لـ "أم الدنيا".. حاكم الشارقة يهدي مصر 425 قطعة أثرية نادرة

هنتعشى ايه النهاردة .. ناجتس وسلطة مكرونة فرنسية وكريم كراميل

10 صور من أولى حلقات the Voice Kids بمشاركة نانسى عجرم