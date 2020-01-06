غدا.. إجازة رسمية بـ البنوك والبورصة

تقرر تعطيل العمل بالبنوك والبورصة المصرية، غدا الثلاثاء بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذكر البنك المركزي والبورصة أنه سيتم استئناف العمل يوم الأربعاء المقبل.



وأصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الثلاثاء المقبل الموافق 7 من يناير عام 2020 إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.



ويأتي ذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد، للأخوة الأقباط.

