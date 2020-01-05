مؤتمرات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية تشيد بـ بيان «جمعة» بالوقوف خلف القيادة السياسية

أعلنت وزارة الأوقاف أن لجنة المؤتمرات والندوات والحوار والتواصل المجتمعي عقدت اجتماعها الشهري بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية اليوم الأحد.



وأكدت دعمها لبيان وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، بأن الوقوف خلف الرئيس والجيش والشرطة واجب الوقت، وأن الحياد في قضايا الوطن المصيرية خيانة عظمى.



كما أشادت بالبيان ودعوة كل الوطنيين الشرفاء للوقوف خلف قيادتنا الحكيمة صفًّا واحدًا ، وأن الاصطفاف خلف الدولة واجب وطني ، مبتهلة إلى الله بدوام التوفيق والسداد لقيادتنا الحكيمة، وأن يحفظ الله مصرنا من كيد الكائدين ، وحقد الحاقدين ، وأن يجعلها أمنا أمانا ، سخاء رخاء وسائر بلاد العالمين.



وأردفت أن اللجنة قد ناقشت آخر الاستعدادات لتنظيم المسابقة العالمية السابعة والعشرين للقرآن الكريم.



وذكرت الوزارة أن الاجتماع انعقد برئاسة الدكتور مصطفى محمد عرجاوي، أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر الشريف، وعضوية كل من الدكتور محمد حسين عويضة، نائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق ورئيس نادي هيئة التدريس، والدكتور محمد حسان عوض، نائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق، وعبد الغنى هندي مقرر اللجنة ، وبحضور الدكتور هشام عبد العزيز أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، و الدكتور نوح العيسوي رئيس للإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم.