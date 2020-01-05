AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

انتخابات الأسنان.. لا يوجد طعون اليوم

الأحد 05/يناير/2020 - 10:04 م
محمد غالي
قال الدكتور يوسف حمزة ، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء الأسنان، عضو اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لتلقي الطلبات، ان اللجنة لم تستقبل اي طلبات طعون اليوم، علي جميع المستويات.

وأضاف عضو اللجنة، لـ صدى البلد "أن أبواب الطعون فتحت من اليوم الاحد، حتي يوم الخميس 9 من نفس الشهر".

وأشار حمزة، إلى أن القوائم الأولية للمرشحين لمقعد النقيب جاءت كالآتي:

11 مرشحا:

1- د/ سعيد عباس حلمي حسن الباسطي، سعيد الباسطي.

2- د/ أحمد محمد أبو المعاطي الزين أحمد الزين.

3- د/ أميمة صلاح الدين عثمان المحلاوي، أميمة المحلاوي.

4- د/ ياسر سيد عباس الجندي، ياسر الجندي.

5- د/ خيري عبد الحميد المرسي خيري المرسي.

6- د/ مجدى محمد بيومى ، مجدي بيومي.

7- د/ ايهاب السيد خليل هيكل، إيهاب هيكل.

8- د/ حسام عبده محمد أبوساطي، حسام أبوساطي.

9- د/ أحمد توفيق عبد ربه السيدن، د/ أحمد توفيق.

10- د/ احمد عبد اللاه حمدان أبو زيد، احمد ابو زيد.

11- د/ ميران حسان السيد سلطان، د/ ميران سلطان.


وأكد حمزة، أن الفائزين بالتزكية علي مقاعد النقيب الفرعي 6 وهم:

الدكتور محمد ضياء نقيب الأقصر.

الدكتورة أمينة منصور نقيب شمال سيناء.

الدكتور علاء العشيرى نقيب الفيوم.

الدكتور حاتم الجندى نقيب الدقهلية.

الدكتور زكى حلمى نقيب القليوبية.

الدكتور محمد بكر نقيب الوادى الجديد.

وأوضح الأمين العام المساعد، أن مقاعد النقابات سيتم إجراء الانتخابات عليها وفق نص القانون، لافتا إلى أن كل مقاعد النقابة العامة أيضا سيتم إجراء التصويت عليها، عدا مقعد شمال الصعيد فوق 15 عاما، حيث فاز الدكتور أيمن عبد المتجلى، بالتزكية أيضا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أطباء الأسنان: 5 مرشحين علي مقعد النقيب العام باليوم الأول

انتخابات الأسنان .. 77 مرشحا بينهم 5 نقيب عام حصيلة اليوم الثالث

انتخابات الأسنان.. 14 مرشحا باليوم الرابع «تفاصيل»

انتخابات الاسنان.. بالأسماء 7 مرشحين على مقعد النقيب عام

قبل محاكمته بأمن الدولة طوارئ.. نقيب العلميين يعلن فوزه في الانتخابات بالتزكية.. والمجلس: فى انتظار قرارات القضاء الشامخ

انتخابات الأسنان.. 6 مقاعد نقيب فرعي فازت بالتزكية

ترشيحاتنا

صحي للرجال.. مشروب شهير لـ زيادة القدرة الجنسية

نجت من الموت| احتراق منزل فنانة بسبب انفجار الدفاية

حبس رئيس مصلحة الضرائب وآخرين في واقعة الرشوة

سر مذبحة كفر الدوار.. رب الأسرة الشاهد الوحيد في قضية أدين فيها 11 متهما

هل يتحمل تركي آل شيخ تكاليف صفقة عمر السومة للأهلي؟.. تفاصيل

مع اقترابه من الأهلي .. الشائعات تلاحق عمر السومة للعام الثالث على التوالي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حبا وعرفانا لـ "أم الدنيا".. حاكم الشارقة يهدي مصر 425 قطعة أثرية نادرة

هنتعشى ايه النهاردة .. ناجتس وسلطة مكرونة فرنسية وكريم كراميل

10 صور من أولى حلقات the Voice Kids بمشاركة نانسى عجرم