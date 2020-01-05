انتخابات الأسنان.. لا يوجد طعون اليوم

قال الدكتور يوسف حمزة ، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء الأسنان، عضو اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لتلقي الطلبات، ان اللجنة لم تستقبل اي طلبات طعون اليوم، علي جميع المستويات.





وأضاف عضو اللجنة، لـ صدى البلد "أن أبواب الطعون فتحت من اليوم الاحد، حتي يوم الخميس 9 من نفس الشهر".





وأشار حمزة ، إلى أن القوائم الأولية للمرشحين لمقعد النقيب جاءت كالآتي:





11 مرشحا:





1- د/ سعيد عباس حلمي حسن الباسطي، سعيد الباسطي.





2- د/ أحمد محمد أبو المعاطي الزين أحمد الزين.





3- د/ أميمة صلاح الدين عثمان المحلاوي، أميمة المحلاوي.





4- د/ ياسر سيد عباس الجندي، ياسر الجندي.





5- د/ خيري عبد الحميد المرسي خيري المرسي.





6- د/ مجدى محمد بيومى ، مجدي بيومي.





7- د/ ايهاب السيد خليل هيكل، إيهاب هيكل.





8- د/ حسام عبده محمد أبوساطي، حسام أبوساطي.





9- د/ أحمد توفيق عبد ربه السيدن، د/ أحمد توفيق.





10- د/ احمد عبد اللاه حمدان أبو زيد، احمد ابو زيد.





11- د/ ميران حسان السيد سلطان، د/ ميران سلطان.









وأكد حمزة، أن الفائزين بالتزكية علي مقاعد النقيب الفرعي 6 وهم:





الدكتور محمد ضياء نقيب الأقصر.





الدكتورة أمينة منصور نقيب شمال سيناء.





الدكتور علاء العشيرى نقيب الفيوم.





الدكتور حاتم الجندى نقيب الدقهلية.





الدكتور زكى حلمى نقيب القليوبية.





الدكتور محمد بكر نقيب الوادى الجديد.



