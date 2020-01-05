طبيب القلوب يزور المتحف الكبير.. وأطباء الحضارة يلتقطون معه سيلفي للذكرى..صور

إستقبل المتحف المصري الكبير بميدان الرماية اليوم الأحد جراح القلب العالمي الدكتور مجدي يعقوب.



حيث كان في استقباله اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة.



وقام مفتاح بشرح المتحف وما سيضمه من كنوز للجراح العالمي،وكيف أنه يمثل ملحمة بناء يتكاتف المصريون لإنجاحها،لتكون جاهزة في الافتتاح الربع الأخير من 2020.



وتفقد يعقوب المتحف وزار معامل الترميم خاصةً معمل الاخشاب،وشاهد كنوز الملك توت عنخ آمون،وكان منبهرا بما شاهده .



كما زار جراح القلوب العالمي الموقع العام للمتحف،فيما حرص أغلب العاملين بالمتحف والأثريين والمرممين علي التقاط الصور التذكارية والسيلفي معه.



وأشاد يعقوب خلال جولته بعظمة الحضارة المصرية القديمة،وقدرة الإنسان المصري علي البناء،والاثار التي تركها شاهدة علي ذلك.



