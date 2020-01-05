نص البيعة عند جماعة الإخوان الإرهابية | شاهد

عرضت الإعلامية أماني الخياط مقطع فيديو لعبد المنعم أبو الفتوح وهو يعترض على هتاف يسقط حكم المرشد وكاد أن يفقد أعصابه، قائلا أن الرئيس المنتخب هو محمد مرسي أما يؤدي واجبه أو نردد وقتها يسقط يسقط محمد مرسى وهو الذي يحاسب في النهاية.



وأذاعت أماني الخياط خلال تقديمها برنامج «الكبسولة» المذاع على قناة «أكسترا نيوز» تفاصيل البيعة عند جماعة الإخوان الإرهابية.



كما كشف خيرت الشاطر نائب المرشد السابق لجماعة الإخوان الإرهابية في التسجيل الصوتي عن بيعة عبد المنعم أبو الفتوح لمرشد جماعة الإخوان محمد بديع.



وأكد خيرت الشاطر أن في لقاء سابق مع أبو الفتوح أنكر مسألة مبايعة مرشد الإخوان، مضيفا أن عبد المنعم أبو الفتوح أعلن صراحة أنه انقلب على الجماعة، واتهموه بالكذب وقرروا عدم تأييده في الانتخابات.



وأشار خيرت الشاطر إلى أن عبد المنعم أبو الفتوح حاول في أحد البرامج التلفزيونية أن يقول أنه بايع ولكن ليس على المصحف والسيف وهذا كذب ،مؤكدا أن عبد المنعم أبو الفتوح بايع مرتين وبالفعل هذا حدث.