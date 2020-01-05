كعادته | كهربا يعترض على قرار حكم لقاء الأهلي ونادي مصر.. فيديو

اعترض محمود عبد المنعم " كهربا "، لاعب النادي الأهلي على قرار حكم مباراة الأحمر ونادي مصر ضمن الأسبوع الـ 12 من بطولة الدوري الممتاز .
وعقب مشاركة محمود عبد المنعم " كهربا في الدقيقة " 67"، مع النادي الأهلي احتساب حكم اللقاء خطأ في الدقيقة "78"، لمس الكرة بيده ليعترض على قرار حكم اللقاء كما كان يفعل قبل انتقاله الي النادي الاهلي .
انتهت أحداث مباراة الأهلي ونادي مصر بفوز الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، على ملعب استاد القاهرة الدولي،ـضمن منافسات الجولة الـ12 من بطولة الدوري الممتاز.
وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف -رامي ربيعه - محمد هاني.
خط الوسط: جونيور أجايي - عمرو السولية - أليو ديانج- محمد مجدي أفشة - جيرالدو دا كوستا.
خط الهجوم :مروان محسن.
بينما دخل نادي مصر بهذا التشكيل:
عصام ثروت، أحمد أوكا، محمود شبانة، شريف أشرف، علاء عطا، أحمد يوسف، محمود توبة، محمود إسماعيل "رامبو"، أحمد الشيخ، محمد جمال تريكة، إسلام صالح.
وعقب مشاركة محمود عبد المنعم " كهربا في الدقيقة " 67"، مع النادي الأهلي احتساب حكم اللقاء خطأ في الدقيقة "78"، لمس الكرة بيده ليعترض على قرار حكم اللقاء كما كان يفعل قبل انتقاله الي النادي الاهلي .
انتهت أحداث مباراة الأهلي ونادي مصر بفوز الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، على ملعب استاد القاهرة الدولي،ـضمن منافسات الجولة الـ12 من بطولة الدوري الممتاز.
وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف -رامي ربيعه - محمد هاني.
خط الوسط: جونيور أجايي - عمرو السولية - أليو ديانج- محمد مجدي أفشة - جيرالدو دا كوستا.
خط الهجوم :مروان محسن.
بينما دخل نادي مصر بهذا التشكيل:
عصام ثروت، أحمد أوكا، محمود شبانة، شريف أشرف، علاء عطا، أحمد يوسف، محمود توبة، محمود إسماعيل "رامبو"، أحمد الشيخ، محمد جمال تريكة، إسلام صالح.