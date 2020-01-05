كهربا يتصدر تويتر بعد أول مشاركة له مع الأهلي .. شاهد ردود الجماهير

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #كهربا بعد مشاركته للمرة الأولي مع النادي الأهلى أمام نادي أف سي مصر التي انتهت لصالح أصحاب الرداء الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف.



جلس كهربا القادم للنادي الاهلي من نادي افيس البرتغالي، في بداية المباراة على دكة البدلاء ليحل بديلا علي حساب مروان محسن في الدقيقة 68 من عمر المبارة .



وتصدر هاشتاج كهربا قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر فور تدشينه، وجاءت أبرز التعليقات كالتالي :



‏المعجزة الادارية امير مرتضي قام بقيد كهربا ف قائمة الزمالك الافريقية ع اساس ان كده لما يروح الاهلي مش هيعرف يقيده ف افريقيا .. دلوقتي كهربا ف قائمة الاهلي ف افريقيا والزمالك خسر مكان لاعب ف القائمة الافريقية.



‏الأهلي يدفع كل مديونيته لاتحاد الكرة كاملة وشؤون اللاعبين تقيد كهربا في قائمة الفريق



‏طب كدة تخلى كهربا فى الشمال مكانه الطبيعى عشان تعرف امكانياته قبل ما تقلبها كيرياتيفتى يا مستر



‏مش عارف حاسس ان كهربا مكسوف ليه 😂😂



‏كهربا الڤولت العالى 👋🏻⚡️❤❤❤❤❤



‏مجاملة كهربا خطيئة لفايلر ضيف متعة الماتش ‎#يالا_يا_اهلي



‏شفت لما لبست تيشرت الاهلى وشك نور ازاى❤️❤️

‎#كهربا



‏كهربا لو جاب جول هتلاقي حريق استراليا وصل لميت عقبة 😂



‏‎حد يقول لفايلر ان كهربا شمال مش يمين علشان نبقى على مايه بيضا من اولها



‏ليالي ي ليالي ي ليالي كهربا الفولت العالي 🔥