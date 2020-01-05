عاصم الجزار: ما انتهينا منه في المجتمعات العمرانية كان مخطط الانتهاء منه عام ٢٠٢٧

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن ما نفذته مصر في المجتمعات العمرانية وفي شبكة الطرق كان مخططا له ٢٠٢٧، مشيرًا إلى أن هناك مجهود كبير يبذل في سبيل الإسراع من هذه المخططات بمراحلها المختلفة.





أضاف الجزار، خلال ندوة بعنوان "الرؤيا المستقبلية للمجتمعات العمرانية فى الدولة المصرية"، المنعقدة الأن في حزب مستقبل وطن بالقاهرة الجديدة، أنهم وجدوا في عام ٢٠١٠، أن مصر لو استمرت بمعدل النمو السكاني، سنصل عام ٢٠٥٠، إلى ١٨٠ مليون، وإنه مع أقصى التدابير التي سنتبعها، لن نقل عن إلى ١٦٠ مليون، فتساءلنا: "هل ممكن استيعاب٦٠ مليون زيادة في ٤٠ سنة، في المحيط العمراني الذي نعيش فيه، بالطبع كانت الإجابة مستحيل، لذا بدأنا بناء مجتمعات عمرانية جديدة، وحتى نستوعب هذه الزيادة ، بدأنا في ١٤ مجتمعا عمرانيا جديدا، حتى نستوعب الـ٦٠ مليونا، ولا ينتشروا في الهوامش العشوائية على جوانب العمران الحالي، وما يترتب على ذلك من مشاكل جسيمة، فقررنا أن نسبق بخطوة".





وأوضح، إنه إذا لم نضع أيدينا في العمران، سيشيخ ولن يستوعب الزيادات به، ولن ننشيء أماكن ذكية، ونستخدم التكنولوجيا، مشبها المجتمعات العمرانية الجديدة، بأنها أن أولاد المناطق الحالية، التي ستستوعب كل مشاكل المناطق القديمة، وستنفق على علاجها، مؤكدا أنه لم يكن هناك مفر من تدشين ال١٤ مجتمع عمراني سويا، كل في منطقته، فحول المنصورة هناك المنصورة الجديدة، وحول أسيوط مدينة جديدة، وهكذا، حتى تستوعب الزيادة المقبلة، ومن هنا جاء استعجال الرئيس السيسي، حتى يتم تهيئة هذه المناطق قبل مرور الوقت، وظهور مشاكل المناطق المزدحمة الحالية.





وتابع، أن المناطق الجديدة مثل التجمع وأكتوبر ، لم تشهد صحوة وتواجد، إلا بعد إنشائها بـ٢٥ عاما، فالاكتمال لا يتم بين يوم وليلة، وإنما يأخذ وقت، لذا يتم الضغط في الانتهاء من المجتمعات العمرانية الجديدة، حتى تستوعب التواجد والحياة وينمو المجتمع في هذه المناطق سريعا، فهناك محفزات تنمية تتم في هذه المجتمعات، حتى تنطلق سريعا، ومن هذه المحفزات، الطرق، فطريق هضبة أسيوط ، تكلفته مليار و٢٠٠ ألف جنيه، لتسهيل انتقال أهالي أسيوط ، إلى هذه المدينة الجديدة حول أسيوط.





كما تابع ايضا:" نحن لا نعمل مدن للسكن فقط، وإنما نوفر بها فرص عمل، ومشروعات استثمارية"، مشيرًا إلى أن هذه الشبكة من المجتمعات العمرانية، عندما يقوى، سيأخذ بيد المجتمعات الهاوية والتي شاخت سريعا، ولإيجاد وسيلة للإنفاق على هذه المناطق القديمة، من المجتمعات العمرانية الجديدة.





وأشار، إلى أن ما حدث في المنطقة المحيطة بماسبيرو، والتي تبلغ ٧٠ فدان، كان تطويرها حلم يراودهم منذ٤٠ عاما، وكذلك المدابغ في عين الصيرة التي تبلغ مساحتها ٩٤ فدان، وتم نقلها، مشيرًا إلى أن استمرارها كان يحمل مشكلة بيئية كارثية.





وأضاف، أنهم يقومون بإنشاء مشروع مختلف ليس إسكانيا، في هذه المنطقة، قائلا: "نستخدم المشرط، ونعالج الأورام".



