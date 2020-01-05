جمال فياض يتضامن مع زوج نانسي عجرم: لو كنت مكانه لقتلت المعتدي بمائة رصاصة



وتابع قائلا : "قلبي ومشاعري وكل تعاطفي مع د. فادي والفنانة نانسي عجرم وبناتها، ومن أغلى علينا من أولادنا ، ‏الحمدلله، قدّر ولَطَف !".



واختتم : "‏لو كنت مكان فادي الهاشم، لقتلت المعتدي بمائة رصاصة ومزقته بأسناني وبكل ما أستطيع لأحمي أسرتي من وحش قاتل، بات بينه وبين فلذات كبدي سنتميترات ليقتلهن. ، ‏في مثل هذه اللحظة، لا ملامة ولا مساءلة لمن دافع عن حياة أولاده ‏⁧‫#أفرجوا_عن_فادي_الهاشم_.



وأعلنت وسائل إعلام لبنانية، تعرض منزل الفنانة نانسي عجرم إلى السرقة، وقام زوجها بقتل السارق، وذلك بعد اشتباك مسلح.



وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن شابًا سوريًا اقتحم منزل نانسي عجرم في لبنان بقصد السرقة وكان يرغب فى دخول غرفة بناتها، إلا أن زوجها فادي الهاشم تعامل معه بحسم، وبعد أن أطلق عليه الرصاص قرر أن يواجهه بنفس السلاح وقام بقتل السارق.



نشر الكاتب الصحفي والناقد الفني اللبناني الكبير جمال فياض عبر صفحته الرسمية علي موقع تويتر ، تغريدة تضامن فيها مع د.فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم .وعلق قائلا : " كل التضامن مع الدكتور فادي الهاشم ومع حقه المشروع بالدفاع عن أسرته بوجه مجرم لا يستحق إلا مثل هذا المصير!".