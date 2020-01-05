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أخبار العالم

مسئول بالجيش الليبي: ميليشيات السراج مسئولة عن استهداف الكلية الحربية

الأحد 05/يناير/2020 - 09:43 م
صدى البلد
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أ ش أ

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي للقيادة العامة العميد خالد المحجوب، أن مليشيات حكومة الوفاق غير الشرعية تعتمد على العمل الإعلامي وتأجيج الأحداث لصالحها والتلاعب وتزوير الحقائق ضد قوات الجيش الليبي.
جاء ذلك في تعليقه لوكالة الأنباء الليبية اليوم الأحد، على استهداف الكلية الحربية من قبل المليشيات، وكيف تم لصق التهمة بقوات الجيش الليبي.
وأوضح المحجوب، أن مثل هذه الأعمال التي تستهدف مؤسسات الجيش العسكرية والشبه العسكرية، هي أعمال داعشية، مثلما حدث في مدينة زليتن، وتفجير كلية براك الشاطي وغيرها، وأنها أقرب إليه للعمل الانتحاري، لافتًا إلى أن ما حدث أمس في طرابلس ليست المرة الأولى التي يقوم بها مليشيات حكومة الوفاق غير الشرعية بهذا الفعل الخسيس.
وطالب المحجوب، كافة الإعلاميين بتكثيف جهودهم بالتصدي لمثل هذه الشائعات، قائلًا إن "المليشيات ليس لديها مشكلة في التلاعب بالحقيقة فهم زمرة سارقة مال ومهربة وقود ومهرب بشر وسلاح ويمارس في الجريمة فلا نتوقع منهم قول الحقيقة أو إعلانها".
وجدد العميد نفيه للاتهامات التي طالت قوات الجيش الليبي، بشأن استهداف الكلية الحربية في الهضبة (جنوبي طرابلس) مساء الأمس.
واتهم المحجوب، مجموعة تابعة للمدعو غنيوة الككلي الموالي لحكومة الوفاق غير الشرعية، وحملهم المسؤولية عن الهجوم، وأن الجيش بريء تمامًا من تلك الاتهامات التي من شأنها تشويه الجيش الليبي.
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