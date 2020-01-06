التعاون الدولي: أولوياتنا الإسراع في تنفيذ المشروعات الجارية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، أن خطة الوزارة الحالية ستعتمد على التنسيق مع الوزارات للإسراع فى معدل تنفيذ المشروعات الجارية والتى تم توفير تمويلات ومنح لها من المؤسسات التمويل الدولية وتنفذها الوزارات المعنية بكل مشروع، مع التنسيق مع الشركاء فى التنمية لدعم المشروعات المستقبلية التى تمثل أولوية لبرنامج الحكومة المصرية واحتياجات المواطنين وذلك بالتنسيق مع باقى الوزارات.



وأشارت "المشاط" في بيان لها، إلى حرص وزارة التعاون الدولى على التنسيق المستمر والتعاون الدائم مع وزارة المالية وباقى وزارات المجموعة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة لتحسين مستوى الاقتصاد المصرى.



جاء ذلك عقب إجتماع عقدتته الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، لبحث التنسيق بين الوزارتين خلال المرحلة المقبلة.