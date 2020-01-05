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ياسر عبد العزيز يكشف عن سبب حجب بعض المواقع الإلكترونية..فيديو

الأحد 05/يناير/2020 - 11:16 م
حريات الاعلام
حريات الاعلام
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إبراهيم القادري
قال الدكتور ياسر عبدالعزيز الخبير الإعلامي ، إن أشاره الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فكرة انفتاح الإعلام أمام مختلف الآراء والرأى والرأى الآخر هذا يحدث في مصر لأول مرة .

وأضاف"ياسر عبد العزيز"في مداخلة هاتفية في برنامج"كل يوم"المذاع علي قناه"ON E"، أن اليوم تم حجب بعض المواقع الالكترونية الخبرية ويوجد بينها مواقع الكترونية على مستوى عالي جدا .

وأشار الدكتور ياسر عبدالعزيز إلى أن هناك مرحلة لاظهار إرادة سياسية على مستوى توسيع هامش الحريات في مصر وهذا تغير اذا تم تفعيله فسيكون الأهم في مصر .

واوضح"ياسر عبد العزيز"أن صلاحيات وزير الدولة للإعلام ذات طابع كلي او استراتيجي بينما الدستور لا يوفر له مثل هذه الصلاحيات وسيكون هناك شكل من أشكال الاشتباك وربما يحدث جدل لحين تعديل الدستور او اصدار قرار تحديد اختصاصات الهيئات الثلاثة.

وتابع"ياسر عبد العزيز"أن الدستور لا يعطي صلاحية الموظف تنفيذى للإشراف على المجال الإعلامي أو التنسيق بين هيئاته موضحا ان المجلس الاعلى للاعلام هو أكبر سلطة في مصر يمكن ان تدير المجال الإعلامي ولا يشير الدستور بتواجد لأي سلطة بجانبها.
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