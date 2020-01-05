عاصم الجزار: كل الحكومات السابقة وطنية عدا واحدة

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن كل الحكومات السابقة كانت وطنية، عدا واحدة، لكن كل هذه الحكومات كان تزرع شعير، أو ذرة، يبدر في الأرض خلال شهرين، بعدها تصبح الأرض خضراء، لكن تعود الأرض سوداء بعد فترة قصيرة، لافتا إلى أن هناك حكومات أخرى، تزرع برتقال، ننتظرها خلال ٣ سنوات، وأخرى مانجو، يستغرق ٧ سنوات، وأخرى دوم، لن يجني المواطنين الحاليين ثمارها، وإنما أولادهم، وهذا ما تفعله الحكومة الحالية.



وداعب النائب يسري المغازي، أمين أمانة لجنة الإسكان بحزب مستقبل وطن، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال ندوة بعنوان" الرؤيا المستقبلية للمجتمعات العمرانية في الدولة المصرية"، المنعقدة الأن في حزب مستقبل وطن بالقاهرة الجديدة، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان.



وتابع قائلا:" حقك تيجي وزير إسكان وإعلام" في إشارة إلى حسن حديثه ولباقته، فعقب " الجزار" قائلا:" إعلام ليه يا فندم، كدة هنزعل الزملا الجداد".



وتابع الوزير حديثه قائلا:" أرى أن ما حدث في المنصورة مؤخرا، ناتج ثقافة الزحام، فمن قاموا بهذا الفعل، ليسوا بني ادمين، لكن هذه مشاكل الزحام، فلذا نتحدث عن حتمية الخروج خارج الزحام، وإلا سنأكل بعض، وسنواجه مشاكل عديدة منها انتشار أمراض السمنة"، وهو ما عقب عليه النائب يسري المغازي أيضا قائلا:" متزعلناش منك يا سيادة الوزير، السمنة موجودة في كل البيوت"، ليرد عليه وزير الإسكان :" واضح إن سيادة النائب عنده مشاكل".