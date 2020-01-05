ماذا فعل كهربا في مران الأهلي قبل مواجهة نادي مصر | فيديو

شهدت الإحماءات التي سبقت مباراة النادي الأهلي وضيفه إف سي مصر، ضمن منافسات الجولة الـ12 من بطولة الدوري الممتاز تدريبات حماسية من قبل محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب المارد الأحمر الجديد .



وحقق الأهلي فوزا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد على نادي مصر وذلك خلال مباراة التي جمعت الفريقين على ملعب استاد "القاهرة" الدولي.



ومنح رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اللاعبين راحة 48 ساعة، بعد الفوز على إف سي مصر، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة.



وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:



حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف -رامي ربيعه - محمد هاني.

خط الوسط: جونيور أجايي - عمرو السولية - أليو ديانج- محمد مجدي أفشة - جيرالدو دا كوستا.

خط الهجوم :مروان محسن.