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رياضة

نجم برشلونة يثير الشكوك حول انتقاله إلى صفوف ليفربول

الأحد 05/يناير/2020 - 10:02 م
عثمان ديمبلي جناح
عثمان ديمبلي جناح فريق برشلونة
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إسماعيل محمود
أثار الفرنسي عثمان ديمبلي، جناح نادي برشلونة الإسباني، الشكوك، حول انتقاله لصفوف نادي ليفربول الإنجليزي في الفترة القادمة.

وربطت بعض التقارير الصحفية، ديمبلي بالانتقال لصفوف ليفربول، في الموسم القادم.

وقام ديمبلي بتسجيل الإعجاب بأحد المنشورات على موقع إنستجرام التي تقول أن هناك مفاوضات إيجابية بين ليفربول وبرشلونة لإنتقال ديمبلي لصفوف الفريق الإنجليزي.

وكان ديمبلي قد انتقل لصفوف نادي برشلونة مقابل 125 مليون يورو في صيف عام 2017، قادمًا من نادي بروسيا دورتموند الألماني، لكنه لم يثبت نفسه حتى الآن مع الفريق ، بالإضافة إلى أنه كثير الإصابات، حيث شارك في 5 مباريات فقط مع الفريق هذا الموسم وسجل هدفا وحيدا.
نجم برشلونة يثير الشكوك حول انتقاله إلى صفوف ليفربول
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