AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بعد الفوز بثلاثية على نادي مصر | أول قرار من رينيه فايلر مدرب الأهلي

الأحد 05/يناير/2020 - 10:15 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
منح رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اللاعبين راحة 48 ساعة، بعد الفوز على إف سي مصر، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة، ضمن الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

وقرر فايلر منح اللاعبين راحة يومي الإثنين والثلاثاء؛ ويغادر الفريق مباشرة إلى زيمبابوي فجر الأربعاء المقبل، استعدادًا لمواجهة بلاتينيوم المقرر لها يوم 11 يناير الجاري، في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وحقق الأهلي الفوز على إف سي مصر 3-1، ورفع رصيده إلى 30 نقطة من الفوز بالعلامة بالكاملة في عشر مباريات، ليواصل تصدره بطولة الدوري الممتاز.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأهلي يصل إلى استاد القاهرة لمواجهة الاتحاد

أول جائزة من رينيه فايلر لـ لاعبي الأهلي بعد الفوز على الاتحاد بالأربعة

الأهلي يستأنف تدريباته غدا استعدادا لـ بلاتينيوم في دوري أبطال أفريقيا

برنامج بدني للاعبي الأهلي قبل مواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوي

الأهلي يعود للتدريبات غدا استعدادا لبلاتنيوم

مع منح اللاعبين راحة .. فايلر يذاكر بلاتنيوم بالفيديو

ترشيحاتنا

التخن بيموت| ريهام سعيد تعلن مواصلة عمليات السمنة رغم إيقاف برنامجها

طلاب مدرسة بالإسكندرية يدخلون لجان الامتحانات بـ نصف نقل بسبب مياه الأمطار والتعليم ترد.. صور وفيديو

ذكرى ممدوح عبد العليم.. اللحظات الأخيرة فى حياته وعدد زوجاته.. ورأى ابنته فى المنام قبل ولادتها

تعرف على سبب الصراع بين السراج وحفتر في ليبيا

إيران تعلن 80 مليون دولار مكافأة مقابل رأس ترامب

سر مذبحة كفر الدوار.. رب الأسرة الشاهد الوحيد في قضية أدين فيها 11 متهما

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حبا وعرفانا لـ "أم الدنيا".. حاكم الشارقة يهدي مصر 425 قطعة أثرية نادرة

هنتعشى ايه النهاردة .. ناجتس وسلطة مكرونة فرنسية وكريم كراميل

10 صور من أولى حلقات the Voice Kids بمشاركة نانسى عجرم