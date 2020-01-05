بعد الفوز بثلاثية على نادي مصر | أول قرار من رينيه فايلر مدرب الأهلي

منح رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اللاعبين راحة 48 ساعة، بعد الفوز على إف سي مصر، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة، ضمن الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الممتاز.





وقرر فايلر منح اللاعبين راحة يومي الإثنين والثلاثاء؛ ويغادر الفريق مباشرة إلى زيمبابوي فجر الأربعاء المقبل، استعدادًا لمواجهة بلاتينيوم المقرر لها يوم 11 يناير الجاري، في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.





وحقق الأهلي الفوز على إف سي مصر 3-1، ورفع رصيده إلى 30 نقطة من الفوز بالعلامة بالكاملة في عشر مباريات، ليواصل تصدره بطولة الدوري الممتاز.